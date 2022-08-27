В Москве сожгли автомобиль чиновника Минобороны

Во дворе дома на Ленинградском шоссе в Москве был сожжен автомобиль BMW, принадлежащий высокопоставленному чиновнику Минобороны РФ.

По информации «Известий», неизвестная женщина облила авто бензином из канистры, а после подожгла. На место были вызвали экстренные службы, которые потушили возгорание.

Женщину задержал сын чиновника и передал ее правоохранителям.

В мае этого года в Москве на Ленинградском проспекте на открытой парковке загорелись четыре автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.