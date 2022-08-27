Памяти товарища

В субботу, 27 августа, на 51-м году жизни скончался военный эксперт и бывший обозреватель «Известий» Дмитрий Литовкин. Он много лет проработал в нашей редакции, и здесь его помнят не только как блестящего профессионала, но и как настоящего товарища, неунывающего и полного оптимизма.

Как и многие российские офицеры, Дима был продолжателем славной военной династии. Его отец Виктор Николаевич Литовкин более 30 лет отдал военной службе и стал известным военным обозревателем, автором книг и киносценариев. По его стопам Дима поступил во Львовское военно-политическое училище, а после его ликвидации с крушением Советского Союза окончил факультет журналистики Военного университета Минобороны. По распределению был направлен служить в газету Северного флота. Там он участвовал в первом походе тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий». В запас уволился в звании капитана III ранга.

В начале нового века Дмитрий Литовкин связал свою жизнь с военным отделом газеты «Известия», где проработал все 2000-е годы и большую часть следующего десятилетия. В экспертном сообществе, в среде военкоров, работников предприятий ВПК и военных его знали как хорошего специалиста по ядерному разоружению и системе глобальной безопасности, он регулярно участвовал в круглых столах и экспертных заседаниях по этой тематике.

Когда в 2017 году Дмитрий Литовкин принял решение сменить профиль, в редакции не хотели с ним расставаться. Но Дима решил попробовать реализоваться на новом поприще и перешел на работу на Уралвагонзавод. В последние годы жизни он вернулся к журналистике и был ответственным редактором «Независимого военного обозрения».

Дмитрий Литовкин был одним из самых талантливых журналистов, с которыми я когда-либо сотрудничал. Это был очень трудоспособный и ответственный человек. И, что не всегда бывает в нашей среде, он хорошо понимал, что будет интересно читателю. Многие тексты Димы были, так сказать, на грани дозволенного, несколько раз наше издание даже получало предупреждение за его публикации — настолько глубоко он копал. Дима был одним из первых, кто начал рассказывать про ракету «Сармат». Вместе с ним мы первыми нашли и опубликовали информацию о подводной гидроакустической системе «Гармония», об уникальной подводной лодке «Белгород». Его хорошо знали сотрудники предприятий ВПК и везде ценили. Люди были готовы делиться с ним новостями, что красноречиво говорит о его деловых и человеческих качествах, о репутации надежного и порядочного человека.

Мы с Димой смогли взять уникальное интервью у Герберта Ефремова, создателя гиперзвукового оружия. Герберт Александрович тепло с нами пообщался, очень высоко оценил Диму и его работу. Позже с Димой мы смогли написать о гиперзвуковом проекте «4202», который сейчас называется комплексом «Авангард». Он был первым, кто нашел информацию о новой модификации одного из основных боевых танков России. Всё началось с его предположения: у нас есть хорошие танки Т-80, неужели мы не будем их модернизировать? Так «Известия» впервые сообщили о танке Т-80БВМ.

Коллеги, которым случилось работать вместе с Димой, запомнили его как человека, с которым легко и комфортно. В любой ситуации он мог неожиданно отпустить шутку и разрядить обстановку. Известие о смерти Димы стало потрясением для многих из нас. Таких людей, как он, мало. Дима был прекрасным профессионалом, знал от и до всё, что касается военной техники. Но главное, он был удивительным человеком, настолько жизнелюбивым, позитивным, что когда где-то появлялся, всё вокруг менялось.

Он был не только нашим сотрудником, блестящим военным журналистом, экспертом, но и другом многих из нас. Надежным, отзывчивым, чутким и добрым. А еще настоящим русским офицером, который до последнего дня служил своей стране.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Литовкина

Автор — военный обозреватель «Известий»