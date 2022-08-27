Под Брянском нашли опасную для людей «китайскую собаку»

Под Брянском в микрорайоне «Мегаполис-парк» обнаружили дикого карбыша, или «китайскую собаку», опасную для людей. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «Брянский ворчун».

Дикий карбыш — это хомяк, который является разносчиком инфекций. Животное вырастает в длину до 35 см и является распространителем опасных для человека заболеваний.

Карбыша заметили на лестничной площадке одного из домов. По словам жильцов, хомяк мог прийти со стороны близлежащих дач.

Животное поймали, посадили в картонную коробку, а затем выпустили в поле, пишет NASHBRYANSK.RU.