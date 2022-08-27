Синоптик пообещал возвращение тепла в Петербург
На погоду в Санкт-Петербурге в субботу, 27 августа, будет оказывать влияние антициклон. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В городе ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. В начале дня может быть туман, который быстро развеется.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге прогреется до +25…+27 градусов, в Ленобласти — до +24…+29. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы, отмечает 78.ru.
В воскресенье, 28 августа, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 30 градусов.