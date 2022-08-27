В Мексике в штате Пуэбла взорвался газопровод Pemex

В мексиканском штате Пуэбла взорвался газопровод Pemex. Об этом 26 августа рассказала газета El Universal со ссылкой на власти штата и страны.

В районе аварии был разрушен один дом, а также сгорел один автомобиль. По информации правительства Мескики и штата Сонора, среди граждан пострадавших не было.

Предполагаемыми причинами аварии стали тайный забор газа из трубопровода либо его случайный разрыв.

Это не первое ЧП на объектах государственной нефтеперерабатывающей компании Pemex. В прошлом году 2 июля произошло возгорание на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе неподалеку от города Сьюдад-дель-Кармен. К борьбе с пламенем было привлечено три вспомогательных судна.

Позднее, в апреле того же года, произошел пожар на еще одном объекте Pemex — нефтеперерабатывающем заводе «Ласаро-Карденас-дель-Рио» в восточной части Мексики. Возгоранию предшествовала серия взрывов. Поясняется, что пожар произошел на участке отгрузки дизельного топлива и бензина.