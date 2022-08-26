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Фестиваль «Спасская башня» открылся в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» открылся в Москве на Красной площади 26 августа. В нем участвуют 13 стран и две международные группы.

Музыкальный праздник открыли рота почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В этом году на фестивале выступят коллективы из Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Индии, Таиланда, Египта. Юные музыканты из Луганской Народной Республики — ансамбль «Веселые нотки».

«Спасская башня» растет
«Спасская башня» растет
В рамках военно-музыкального фестиваля на Красной площади выступят даосские монахи и Мирей Матье

Россию представят оркестры Минобороны, Росгвардии, Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

В приветственном обращении к участникам фестиваля президент РФ Владимир Путин особо отметил обширную благотворительную программу музыкального праздника, которая направлена на поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

«Уверен, что «Спасская башня» пройдет на достойном уровне, вызовет широкий общественный интерес, внесет свою лепту в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми. От души желаю вам успехов и праздничного настроения», — сказано в послании российского лидера.

Фестиваль «Спасская башня» пройдет в российской столице с 26 августа по 4 сентября. В этом году он проходит в 15-й раз. Для зрителей традиционно подготовят 10 вечеров незабываемых шоу из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

В прошлом году фестиваль «Спасская башня» прошел 28 сентября. Участие в фестивале приняли рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции «Тесей», образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а также вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн.

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