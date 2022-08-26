Гуманитарную помощь беженцам оказывают в 43 регионах России
Получить гуманитарную помощь беженцы с Украины, ДНР и ЛНР могут в 43 регионах России, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
«Люди обращаются за помощью и к нашим волонтерам, и сотрудникам в ПВР, и в региональные отделения РКК, и в 102 пункта выдачи гуманитарной помощи, которые работают в 43 регионах страны. Их адреса и контактные телефоны указаны на нашем сайте», — рассказал Павел Савчук.
В пунктах выдают гигиенические наборы, в которые входят зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь-гель для душа, туалетная бумага, полотенце, влажные салфетки, маски и антисептик. Для женщин также положены прокладки и тампоны.
Еще один тип набора — детский. В него кладут смеси, каши быстрого приготовления, пюре, подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки и детский крем.
Кроме того, можно получить универсальный продуктовый набор. В него входит еда быстрого приготовления, крупы, макароны, мука, растительное масло, рыбные, мясные и овощные консервы, сок, сахар, сладости, печенье, чай или кофе, туалетная бумага и сгущенное молоко.