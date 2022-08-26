За гарью возможностей

В этом году лесные пожары хоть и захватили меньшие территории, чем в прошлом, но все же они очень большие, особенно для центральной части страны. Мы теряем не только деревья, а все лесное биоразнообразие на несколько сотен лет как минимум.

Если говорить о тех животных, которые страдают от лесных пожаров, то наибольший ущерб наносится видам небольшим, которые не могут достаточно быстро покинуть место пожара. Например, насекомые, земноводные, мелкие млекопитающие — при возгорании большая часть из них погибает. А мышевидные грызуны, например, как раз составляют для многих мелких хищников — лис, куниц, хорьков, ласок, небольших сов и других хищных птиц — основу питания. Соответственно, если происходит значительная потеря численности грызунов, то хищники страдают от потери кормовой базы. Плюс многие из этих видов зависят непосредственно от наличия самого леса.

Среди крупных животных обычно могут избежать гибели при пожаре взрослые особи, однако их условия обитания ухудшаются, так как многим из них становится нечем питаться. Но только что родившиеся животные и птицы спастись не могут.

Для многих видов важно проживать во взрослом лесе со старыми деревьями. Возьмем кабаргу — маленького лесного оленя, который питается лишайниками, растущими на деревьях. Скорость роста лишайника очень небольшая. Можно сказать, что они растут одновременно с деревом и более или менее приличного размера достигают только через 100 и более лет. Так же взрослый лес важен для крупных хищных птиц. Например, гнездо самого крупного лесного орла — беркута — достигает двух метров в диаметре и такой же высоты, может весить при этом несколько сотен килограмм, поэтому его физически невозможно разместить на маленьком дереве. Ему обязательно нужно большое дерево с толстыми сучьями, которые могут выдержать эту огромную конструкцию. Орлан белохвост, скопа тоже строят очень большие гнезда. Эти крупные хищные птицы не смогут завести себе потомство среди молодых лесов, возникших после пожара, поскольку без участков старого леса у них не будет места для гнезда.

Конечно, некоторая часть видов животных не так уж сильно привязана к первозданному лесу. Если взять крупных копытных, например, лося, основа его питания — деревья и кустарники. Причем, ему удобнее питаться ветвями с молодых лиственных деревьев. Поэтому лось в какой-то мере может даже иногда выиграть от произошедшего пожара, когда после него вырастает густая молодая поросль.

Но для большинства видов наличие лесной растительности жизненно важно. При этом существует прямая зависимость, которая говорит о том, что, чем старше лес, тем выше в нем разнообразие всех видов, как животных, так и растений, лишайников, грибов. И, безусловно, большая часть этих видов при пожаре погибает и восстанавливается потом достаточно долго. Насколько долго, зависит от конкретных видов. Некоторые растения достаточно быстро заселяют территорию после пожара, и их можно увидеть в молодом лесу. Но есть виды, которые распространяются очень медленно. Им, чтобы заселиться вглубь какого-то большого прогоревшего участка леса, нужно больше времени. Скорость распространения некоторых видов растений может быть один метр в год или даже меньше. Поэтому, если пожаром пройдена большая территория, то период, когда там вырастут некоторые виды погибших растений, может растягиваться на десятки и сотни лет.

Сколько точно лет понадобится для восстановления лесной экосистемы, сказать сложно, в каждом случае это может занимать разное время. Зависит от степени повреждения огнем, от площади пожара и многих других факторов. Но есть общие принципы восстановления леса. Первое — это наличие взрослых деревьев. Многие виды могут жить в лесу, только когда в нем растут уже не молодые деревья, а достаточно взрослые. Если мы говорим о хвойных лесах, то это происходит примерно после 100 лет. В этом возрасте самые распространенные наши хвойные породы — сосна, ель, лиственница, кедр — достигают своего взрослого состояния. Следующий этап — наличие в лесу естественной динамики деревьев, когда они начинают умирать и падать. Ель, к примеру, начинает отмирать, засыхать и падать в возрасте 200-250 лет. Для сосны или кедра это время может быть и больше, от 200 до 300 лет, иногда они могут прожить и до 500 лет. И только после того, когда эта динамика наладится в лесу, когда одно дерево упало, сгнило и на его месте выросли уже молодые деревья, только тогда там может появиться все разнообразие лесных видов. А это, с учетом возраста жизни отдельных деревьев, занимает, как правило, не менее 600 лет.

Автор — координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы («WWF Россия»)

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