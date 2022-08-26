17 сентября на МУЗ-ТВ стартует масштабное шоу «Битва поколений»

В осеннем сезоне на МУЗ-ТВ стартует масштабное шоу, которое соберет на одной сцене артистов первой величины разных музыкальных эпох, — «Битва Поколений». Заслуженный исполнитель и дерзкий хедлайнер чартов встретятся в профессиональном поединке и померяются силами в качестве живого звука, мощности хитов, харизме и творческом экспромте!

Десятки звезд — мэтров и фрешменов, неожиданное звучание любимых суперхитов, модные фиты, беспристрастное судейство и только один победитель в каждом выпуске! В масштабной «Битве поколений» сойдутся: Диана Арбенина, Даня Милохин, «Иванушки International», Zivert, Николай Басков, GAYAZOV$ BROTHER$, «На-На», Хабиб, Ева Польна, Ваня Дмитриенко и многие другие топовые знаменитости.

Еженедельно два артиста разных поколений будут исполнять живьем четыре трека: абсолютный хит, балладу о любви, горячую новинку и кавер на оппонента! Как звучит «Ягода малинка» с клипом на полмиллиарда просмотров в исполнении легендарного трио из 1990-х — «Иванушки International», а любимая миллионами «Фаина» — с ультрамодными битами и сэмплами в манере братьев Гаязовых? Зрителей МУЗ-ТВ ждут громкие сенсации каждую субботу!

Оценивать участников будет звездное жюри, трое из которых — молодые таланты, блогеры и селебрити, а трое других — настоящие легенды российского шоу-бизнеса. Именно они решат, кто достоин звания звезды тысячелетия! Постоянными членами жюри проекта станут одни из самых ярких представителей своего поколения — Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA.

Лариса Долина: «Я вам скажу так, более въедливой и дотошной по отношению к участникам шоу вам не найти. Всё будет очень серьёзно!»

Виктор Дробыш: «Кто талантливее — тот и победит. Всё же открыто, на сцене, как на ладони. Будем смотреть внимательно!»

В разных программах состав основного жюри будут усиливать новые звёздные гости: Игорь Крутой, Баста, Сергей Жуков и многие другие популярные селебрити!

Всё пространство шоу по общей задумке также визуально поделится на две части — для каждого исполнителя своего поколения будет выстроена отдельная масштабная сцена с использованием огромных экранов, проекций, света. А главным символом и призом в конце программы станет уникальная микрофонная стойка, на одном конце которой расположен ретро-микрофон, а на другой — современный с россыпью кристаллов. Только один заберет желанный трофей!

Шоу «Битва Поколений» создано совместно с творческим объединением «Газгольдер» (авторами нашумевшего в сети «Музыкалити» и «Вопрос ребром»). Ведущим нового шоу стал соавтор «Вечернего Урганта», известный зрителям своими оригинальными проектами «Студия 69. Поменялись хитами» и «СИНГ СОНГ ШОУ», обаятельный и харизматичный Константин Анисимов.

Константин Анисимов: «Не буду скромничать, но я идеально подхожу на роль ведущего этого шоу. Ведь с одной стороны, я до сих пор помню те времена, в которые шоу-бизнес называли эстрадой, а с другой — могу перевести для вас такие слова, как «кринж», «краш» и «вайб»!»

Смотри грандиозную премьеру по субботам, с 17 сентября в 17:00 только на МУЗ-ТВ!