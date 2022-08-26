Звуки взрывов и дым на территории СИЗО в Зеленограде объяснили учениями
В Зеленограде проходят плановые тактико-строевые учения отдела специального назначения. Об этом заявили в пресс-службе Управления ФСИН по Москве, комментируя сообщения очевидцев о звуках взрывов и стрельбы на территории городского СИЗО.
Жители также заявили, что над следственным изолятором поднимается дым, сообщает телеканал «360».
«Проходят плановые тактико-строевые учения отдела специального назначения», — сказал представитель УФСИН в комментарии телеканалу «Звезда».
При этом в пресс-службе не уточнили подробности проведения учений.
Ранее, 22 августа, «Известия» писали, что в Кемерово стражи порядка освободили двоих захваченных в заложники сотрудников СИЗО. В результате этого инцидента никто не пострадал.