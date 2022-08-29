Без пристрастия

Доверчивость российских предпринимателей по отношению к европейским партнерам сыграла с ними злую шутку. Если на Родине они тщательно проверяли подписанные документы и старались собрать больше информации о своем контрагенте, то респектабельность европейцев усыпляла бдительность. Более того, спецоперация на Украине развязала руки недобросовестным партнерам, страдают даже инвесторы, подписавшие юридически правильные документы. Классической жертвой на Западе теперь стал российский предприниматель, который вложил средства в «безопасную недвижимость».

Корень проблем кроется в романтичном представлении о ведении дел в Европе, особенно ее западной части. Например, предприниматель, успешно прошедший все тернии российского бизнеса, решает вложиться в австрийскую недвижимость. И вот происходит встреча с местным адвокатом, который одет с иголочки, а в его кабинете висят портреты предков, несколько веков занимавшихся юриспруденцией. Российский предприниматель очаровывается этой историей и теряет осторожность при заключении сделки. Исходя из моей практики, 90% наших инвесторов не проводят никаких проверок репутации партнеров и не проявляют даже базовой осторожности. Более того, мне известны случаи, когда русские инвесторы подписывали бумаги, которые они не до конца понимали, так как стеснялись уточнить.

С начала спецоперации мошенничество зарубежных контрагентов большей частью носит ситуативный характер, когда, пользуясь текущим моментом, они перераспределяют прибыль инвестора в свою пользу. Надо понимать, что начало спецоперации на Украине — это праздник для всех дебиторов, работающих с русскими в Европе. Предлогом «не могу перевести деньги, банк не пропускает из-за санкций» пользуются даже бизнесмены, считавшиеся порядочными. Они просто не могут устоять перед искушением «покрутить» деньги.

Если такая ситуация возникла, в первую очередь надо разобраться, на каких условиях вы сотрудничаете. Если западный партнер не отправляет деньги из-за банков, то проверить его на добросовестность очень просто: попросите перевести деньги на трастовый счет нотариуса. Обычно это несложно, разве что требуется заполнить большое количество бумаг. Например, ваши инвестиции в Австрии, и вам не могут перевести прибыль в Россию. Предложите специальный адвокатский банк во Франции, где нотариусы могут открывать счета для отдельных кейсов. Попросите перевести туда деньги, для них это полностью безопасно. Если этого не происходит, вы столкнулись с недобросовестным партнером, который хочет на вас нажиться.

В уязвимом положении находятся инвесторы, вложившие средства в доходные дома (еще с XIX века в Вене строят такие дома, а потом поквартирно сдают). В такие проекты активно привлекался русский капитал через мезонинное кредитование. Как правило, инвестор жестко контролирует девелопера, чтобы он работал, причем быстро и экономно. Но русские инвесторы сейчас ограничены в возможности влиять на девелопера, а при отсутствии контроля тому несложно раздуть смету. Местные понимают, что получили фактически бессрочный и беспроцентный кредит. Возможна даже переброска финансирования на другие объекты, если это выгоднее девелоперу. Такую схему покрывает аудитор, который находится с ним в сговоре.

Если есть подозрения, что дела идут не так как надо, следует отправить своего представителя проверить бухгалтерию. Если у них все в порядке, они не должны от этого отказываться. Причем необязательно нанимать специального эксперта, достаточно грамотного бухгалтера, который поймет, все ли в порядке по общему состоянию бумаг и степени нервозности западных партнеров.

Если подозрения подтвердились, то срочно нужно найти местного представителя, которому вы доверяете. Он должен компетентно вести дело и показать партнерам, что для них все плохо закончится, если они не прекратят мошенничать. Партнер увидит, что вы способны успешно работать в его правовом поле и у него нет никаких преимуществ на его территории. Если возможно, то надо приехать и показать, что вы серьезно воспринимаете ситуацию и у вас есть возможность действовать на месте. Перспектива судебного иска или возможная огласка такого поведения обязательно будут приняты во внимание. Европейская судебная система беспристрастна, и засуживать вас только за то, что вы русские, вряд ли будут.

Наконец, небольшой процент партнеров отказывается вести дело с российскими компаниями из-за событий на Украине. 90% из них имеют мошеннические намерения, а 10% — «идейные». В этих случаях также невозможно решить проблему, кроме как найти местного представителя. Агитационная линия проста: прекрасно, что вы хотите наказывать «плохих русских», но деньги, которые вы оставили себе, вы должны пожертвовать украинским беженцам. Если вы не сделали этого, то ваша репутация будет уничтожена: местные СМИ напишут, как наживаются местные предприниматели на беде пострадавших украинцев. Такая аргументация быстро доводит до положительного результата. Мне не знаком ни один кейс, где бы реально пожертвовали на украинских беженцев.

В завершение хочется предостеречь россиян от впадения в крайности, что случается очень часто. Столкнувшись с вышеописанными ситуациями, большинство инвесторов либо пугают партнеров неграмотно составленными угрозами судебных разбирательств, либо впадают в отчаяние и ступор и ничего не делают, полагая, что русских не будут принимать в расчет.

Как юридическое лицо вы имеете право обращаться в любой суд. Поэтому покажите вашему контрагенту, что вы способны двигаться в его правовом поле, у него нет никаких преимуществ из-за иностранной юрисдикции. Продемонстрируйте, что знаете рынок, говорите на одном языке, у вас грамотные представители, которые всегда онлайн. Только тогда контрагент поймет, что территориальных преимуществ у него нет, но зато есть риск попасть под ответственность Гражданского или даже Уголовного кодекса, если он не вернет деньги. И не важно, что вы из России. У юрлица нет национальности, есть только место регистрации.

Автор — управляющий партнер международной консалтинговой группы Seitenberg (Австрия)

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