Разворот на Азию
Девалютизация российских брокерских счетов стала главной движущей силой на нашем фондовом рынке, затронув всех частных инвесторов, привыкших зарабатывать на иностранных ценных бумагах. Сейчас такие вложения вряд ли можно считать оправданными — слишком высока вероятность того, что все средства попадут под внешние блокировки и заморозки.
Важно понимать, что сегодняшние сложности связаны не только с самими инструментами — акциями, облигациями, фондами и так далее, — а с иностранными валютами, в которых они номинированы. Так, еще в начале лета многие банки и брокеры начали вводить комиссии за хранение западных валют вроде долларов, евро, британских фунтов и швейцарских франков. Позднее торги по франкам на Мосбирже и вовсе были остановлены из-за санкций, впоследствии та же участь коснулась и японских иен. А некоторые брокеры в начале августа ввели полный запрет на маржинальную торговлю долларом США — это в том числе поспособствовало рекордным объемам торгов по китайскому юаню.
С одной стороны, нельзя представить ситуацию, которая еще больше поспособствовала бы перетоку средств в инвестиционных портфелях россиян в ценные бумаги отечественных эмитентов. Но, к сожалению, ситуация на локальном рынке тоже не самая простая: многие крупнейшие компании, ранее считавшиеся «королями» дивидендов, отказались от их выплаты, подорвав доверие миноритарных акционеров.
При этом некоторые компании в отдельных секторах отказываются публиковать финансовую отчетность, что также делает инвестиционные перспективы менее прозрачными. Да, мало кто из частных инвесторов самостоятельно анализировал эти документы — но за них это делали профессиональные финансовые советники, рекомендациями которых потом пользовались клиенты.
По совокупности факторов именно азиатский рынок стал новым убежищем для тех российских инвесторов, которые потеряли доверие как к отечественному, так и к западному рынку. Этому способствовало и то, что в целом купить ценные бумаги таких компаний можно было и раньше, если их первичное размещение происходило на американских биржах. Но из-за американской прописки они все равно были номинированы в долларах.
Теперь же акции многих крупнейших азиатских компаний постепенно начинают торговаться в гонконгских долларах — одной из самых стабильных мировых валют, не подпадающей под юрисдикцию недружественных РФ стран. При этом многие российские компании, бизнес которых ориентирован на экспорт в Китай, начали размещать долговые облигации, номинированные в китайских юанях: за них они продаются, в них же и гасятся под процент.
Интерес к этим инструментам подогрели и сами брокеры, запустив временные акции вроде отмены гербового сбора (его в Гонконге платят как продавец, так и покупатель — он равен 0,13% от суммы сделки и округляется до одного гонконгского доллара в пользу государства). В результате за первый месяц торгов этими инструментами их объем составил 286 млн гонконгских долларов ($36,5 млн). Учитывая общее количество сделок, средний чек на каждого инвестора, заинтересовавшегося этими инструментами, составил $562: в лидеры вышли акции Alibaba, Xiaomi, Tencent, JD.com и WH Group.
Ожидается, что к концу этого года на СПБ Бирже к торгам будут допущены до 200 компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, а уже к концу 2023-го — до 1 тыс. Параллельно с этим инвестиции в западные активы могут вызывать вопросы с точки доступности для российских граждан, а также их потенциальной доходности: экономики этих стран переживают далеко не самые лучшие времена (инфляция бьет рекорды, ожидания по росту ВВП сильно ухудшаются). Я полагаю, что интерес владельцев брокерских счетов в России к активам открывшегося «инвестиционного окна в Азию» будет только расти.
Но несмотря на то, что в целом активные биржевые инвесторы в России уже разобрались с тем, как работают инструменты фондового рынка, азиатские компании имеют свою специфику, понять которую наскоком не получится. Тут важно отметить еще и то, что если раньше инвесторам была доступна широкая зарубежная аналитика по американским и европейским компаниям, то сейчас по азиатскому рынку одним из существенных препятствий является языковой барьер — английский у нас в стране все же знают лучше, чем китайский.
Например, среди доступных к покупке бумаг есть акции местного лидера доставки продуктов Meituan с долей рынка порядка 67%. Но если в пандемию инвестиции в эту компанию были оправданы, то сейчас ситуация сильно изменилась. Местные власти продолжают борьбу с монопольными практиками, и компания считается одной из самых уязвимых в этом отношении. Кроме того, на рынок собираются выйти крупные конкуренты в лице JD.com и ByteDance. Судя по прогнозам, Meituan будет оставаться убыточной на уровне операционной прибыли до конца 2022 года. Компания понесла серьёзные убытки в размере 9 млрд юаней в I квартале в бизнес-сегменте «Новые инициативы», и ожидается, что именно этот сегмент будет стоп-фактором для выхода на положительную траекторию до конца нынешнего года.
Планируя долгосрочные вложения в новые инструменты, инвесторам важно иметь в своем распоряжении не просто качественную, но и понятную ему аналитику. Предоставить ее могут сертифицированные финансовые советники, но, как и в любой другой инвестиционной области, важно проверять их документы (в том числе на подлинность) и не верить тем, кто обещает доходности, кратные сотням процентов в год. Китайский рынок хоть и полон быстрорастущих компаний, но даже они не способны показывать такие запредельные и при этом устойчивые темпы роста.
Автор — менеджер продуктов компании «Винвестор», финансовый эксперт-аналитик
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