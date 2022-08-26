Опубликована полная деловая программа VII Восточного экономического форума

Более 90 деловых мероприятий и свыше 330 спикеров и модераторов — на официальном сайте Восточного экономического форума опубликована полная деловая программа. ВЭФ-2022 состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главная тема Форума этого года — «На пути к многополярному миру».

«Форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача — привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов. Площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности». Особое место в программе занимает блок «Молодежный ВЭФ». Он включает презентацию программы «Муравьев-Амурский — 2030», а также обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры. Ключевым мероприятием программы Форума традиционно станет пленарное заседание.

«Восточный экономический форум открывает осенний деловой сезон. Участники Форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой Форума», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

В стартовый день Форума, 5 сентября, состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра.

Особое место в деловой программе ВЭФ-2022 занимают страновые бизнес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – Монголия», «Россия – АСЕАН». Также в рамках Форума пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике. Также на площадке Форума состоится сессия международного дискуссионного клуба «Валдай».

В мероприятиях блока «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» состоятся сессии, посвященные будущему международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер. Отдельное внимание будет уделено импортозамещению и его перспективам. Участие в дискуссиях примут Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков; президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин; председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов; генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич; генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев; первый заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин; председатель совета директоров Enso Group Винай Малу; основатель, генеральный директор компании Starshot Ventures Сканнд Тяги и другие.

На мероприятиях трека «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых» будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, переработки нефти и газа, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Кроме того, сессии этого блока будут посвящены вопросам развития эффективной энергетики, экологии, продуктовой дипломатии, климатической повестке и другим темам. Участники Форума обсудят и одно из стратегических направлений государственной политики — развитие внутреннего и въездного туризма.

Среди спикеров: Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов; генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин; генеральный директор ПАО «Соллерс Авто» Николай Соболев; президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов; президент Группы компаний «Антей» Иван Михнов; генеральный директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха; генеральный директор АО «Вертолеты России» Николай Колесов и другие.

Дискуссии направления деловой программы «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» будут посвящены банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий. Отдельное внимание предполагается уделить первым итогам и перспективам программы «Дальневосточная концессия». Участие в сессиях примут: заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев; президент Российской академии наук Александр Сергеев; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов; генеральный директор АНО «Национальный Центр ГЧП» Павел Селезнев; основатель, генеральный директор BitRiver Игорь Рунец и другие.

Блок «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность. Особое место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии. Среди участников сессий: заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик; генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов; президент, председатель правления FESCO Аркадий Коростелев; председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк; генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик; управляющий директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Иван Печорин.

В основу сессий трека «Создаем новое качество жизни для людей» легли вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Участники мероприятий обсудят перспективы развития дальневосточных городов, строительного комплекса, а также поговорят о жизни коренных малочисленных народов регионов Дальнего Востока и о том, как вернуть на книжные полки российских авторов. В числе спикеров — министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова; председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов; генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко; генеральный директор ПАО «Полюс» Алексей Востоков; губернатор Камчатского края Владимир Солодов; глава города Владивостока Константин Шестаков, а также руководители музейных комплексов и других культурных учреждений.

Наконец, направление деловой программы ВЭФ-2022 «Патриотизм на смену толерантности» объединит талантливую молодежь — студентов и даже школьников, которые поговорят о будущем России, обсудят развитие молодежных экологических инициатив и массовую подготовку кадров для освоения новых компетенций для развития будущей экономики страны. Участие в мероприятиях этого блока примут генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров; первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, а также представители молодежных общественных организаций и объединений.

Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 — на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума — Фонд «Росконгресс».