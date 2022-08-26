Развитие экономики, креативных индустрий и здравоохранения в Арктике обсудят на ВЭФ-2022

VII Восточный экономический форум, который состоится 5-8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. и других мероприятий арктической тематики. Оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс.

«Проведение мероприятий арктической повестки на столь важной коммуникационной площадке как Восточный экономический форум позволит привлечь дополнительное внимание к проблемам и перспективам Крайнего Севера. Ведущие специалисты и эксперты обсудят вопросы экономического развития Арктической зоны, международного сотрудничества и поступательного развития креативных индустрий на Севере. Успешный опыт проведения мероприятий российского председательства в Арктическом совете на ПМЭФ-2022 продемонстрировал востребованность дискуссии об освоении Арктики», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках ВЭФ-2022 состоится несколько мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Одним из них станет конференция в формате делового завтрака «Инвестиции и торговля в Арктике», участники которой затронут вопросы функционирования как дальневосточных преференциальных режимов (ТОР и СПВ), так и специально разработанного для Крайнего Севера режима АЗРФ. Эксперты из ведущих российских компаний и профильных ведомств обсудят перспективы сотрудничества России с иностранными партнерами в Арктике и возможности для развития Северного морского пути при выстраивании новых логистических цепочек.

«Развитие дальневосточных и арктических территорий невозможно без участия предпринимательства и прямого контакта компаний как с государством, так и с другими бизнес-структурами. В Арктической зоне Российской Федерации успешно действует комплекс мер поддержки от государства, одна из главных - преференциальные режимы. Новый вызов — развитие Северного морского пути и успешное встраивание этого маршрута в мировые логистические цепочки. Именно благодаря продуктивному сотрудничеству государства и бизнес-сообщества мы сможем достичь заявленных целей по увеличению грузопотока на Северном морском пути», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В свою очередь на конференции «Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике» состоится обсуждение демографической повестки в Арктическом регионе и на территории Дальневосточного федерального округа, возможностей повышения рождаемости, а также укрепления здоровья семьи и традиционных семейных ценностей. Одна из тем мероприятия – роль женщин в реализации общественных проектов по продвижению здорового образа жизни на удалённых территориях. Участники дискуссии обсудят меры поддержки для работающих женщин, условия для ведения деятельности в сфере общественного здоровья, а также возможности интеграции региональных программ в федеральную повестку. Помимо этого, на конференции также обсудят вопросы качества, доступности и безопасности медицинской помощи.

Кроме того, одним из ключевых событий арктической повестки ВЭФ-2022 станет заседание Арктического экономического совета (АЭС), в котором Россия также председательствует в 2021-2023 гг. Совет является независимой международной организации, в компетенцию которой входит развитие бизнеса и B2B-взаимодействия в Арктике, а также содействие ответственному экономическому развитию региона с помощью распространения лучших практик, технологических решений и стандартов, обмена опытом и налаживания партнерских отношений. На расширенном заседании российской национальной части АЭС планируется обсуждение основных направлений сотрудничества с партнерами из Азии, в том числе в области развития перевозок по Северному морскому пути, энергетики, а также добычи полезных ископаемых.

Помимо этого, в рамках ВЭФ-2022 состоится Форум Креативного Бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов», инициатива проведения которого была продвинута в ходе российского председательства в Арктическом совете. Деловая программа Форума будет посвящена социокультурному развитию регионов Севера и сфокусируется на перспективных направлениях креативных индустрий и развитии социального сектора на северных территориях. Участники дискуссий обсудят специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, традиции малых народов и туризм, а также влияние технологий на особенности жизни на Севере, региональную киноиндустрию и анимацию, национальную кухню, создание локальных арт-резиденций и арт-хабов. Социальным аспектам будут посвящены сессии о поддержке молодежи и коренных малочисленных народов. Ряд сессий Форума запланирован в рамках деловой программы ВЭФ-2022, несколько мероприятий вне деловой программы пройдут в павильоне «Дом коренных народов» на выставке «Улица Дальнего Востока» – новой площадке, посвященной культуре коренных малочисленных народов Севера. Организатором Форума выступает социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

В рамках Форума Креативного Бизнеса также будет организована работа Молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса «Душа России. Север», который будет действовать в павильоне Гостиная на «Улице Дальнего Востока». Кроме того, пройдет Фестиваль аудиовизуальной культуры «Душа России. Север». Участники ВЭФ и молодежь смогут ознакомиться с достижениями северных регионов и увидеть вековые традиции, культуру и эпос малых народов региона в современной интерпретации как молодых артистов, так и признанных деятелей культуры.

«Сквозным приоритетом нашего председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг. является обеспечение ответственного управления для устойчивого развития региона, сбалансированного в экологическом, социальном и экономическом измерениях. Уверен, что проведение на ВЭФ-2022 мероприятий по широкому спектру вопросов арктической повестки будет способствовать достижению этой цели», — отметил Посол по особым поручениям МИД России, Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Арктическая тематика на ВЭФ также будет представлена сессиями реализуемого в рамках российского председательства аналитического проекта Think Arctic — Think Global. Сессия «Восточное измерение международной кооперации в Арктике» будет посвящена актуальности выстраивания гибких форматов взаимодействия в данном регионе. Появление на мировой политической карте значительного количества центров силы, различающихся по степени развития информационно-технологического и экономического потенциалов, создает дополнительные требования для ведущих игроков в области поддержания устойчивых связей в Арктическом регионе.

Сессия «Россия-Индия: Фарватер совместного освоения Арктики» будет посвящена позиционированию и рассмотрению интересов Индии в данном регионе с учетом большой удаленности от Арктического региона. Возможности сотрудничества вызывают много вопросов и одновременно формируют актуальность для дискуссии на международном уровне в условиях новой экономической реальности. Итоги двух сессий станут частью аналитического доклада, посвященного международному сотрудничеству в области устойчивого развития России с арктическими и неарктическими государствами.