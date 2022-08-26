Индийские горняки приступили к использованию российских экскаваторов

В Индии начата эксплуатация экскаваторов производства российской фирмы ИЗ-КАРТЕКС (входит в группу УЗТМ-КАРТЭКС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первая из 11 заказанных машин будет эксплуатироваться на разрезе «Дхудичуа», запуск следующего экскаватора планируется в сентябре, и одновременно к монтажу готовят третью машину. Поставку всей партии ИЗ-КАРТЭКС завершит в 2023 году.

Техника закуплена индийским госконцерном Coal India Ltd (CIL), в рамках программы по развитию угледобывающей отрасли страны. Также контрактом предусмотрена поставка пяти шагающих экскаваторов производства Уралмашзавода, обеспечение запчастями, инструментами и принадлежностями (ЗИП) в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и обеспечение сервисного обслуживания техники.

«Для предприятий группы УЗТМ-КАРТЭКС поставка экскаваторного оборудования одному из лидеров мировой угледобычи — Сoal India — крупнейшая за последние 30 лет. Поддержка Минпромторга РФ на всех этапах сделки, высокие компетенции инжиниринговой службы и производственного блока, модернизация основных средств всех предприятий Группы, четко выстроенные производственные цепочки позволяют предприятию реализовывать проекты любой сложности», — сказал генеральный директор группы УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.

«С помощью высокопроизводительного экскаваторного оборудования мы значительно нарастим объемы производства и выполним все поставленные перед компанией задачи», — отметил председатель и управляющий директор эксплуатирующей «Дхудичуа» горнодобывающей компании NCL Бхола Сингх, подчеркнув, что экскаватор был смонтирован в кратчайшие сроки.