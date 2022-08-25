Ремонт улицы Красноармейской стартовал в Иркутске

В Иркутске стартовал ремонт улицы Красноармейской на участке протяженностью 520 м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, демонтаж на объекте начался с задержкой в связи с работами ресурсоснабжающих организаций. Сейчас подрядчик наращивает темпы и планирует успеть завершить ремонт до конца строительного сезона.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, на участке Красноармейской заасфальтируют проезжую часть и тротуар, установят бордюры и уложат тактильную плитку, заменят ограждение.

«На пересечении улиц Седова, Ленина, Тимирязева и 3-го Июля часто происходят ДТП. Очаг аварийности будет ликвидирован за счет внесения изменений в схему организации дорожного движения», — объяснил и.о. председателя комитета городского обустройства Сергей Чертков. По его словам, на участке организуют два островка безопасности.

Ремонт улицы Красноармейской проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».