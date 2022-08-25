МИД РФ пошутил над нетрезвым сотрудником посольства США

МИД РФ опубликовал шутливый ролик с участием нетрезвого американского дипломата Николаса Сторми Наварро. Ролик появился в Telegram ведомства 25 августа.

На видео показано, как Наварро рано утром 10 июля шел пешком в посольство США в Москве. Камеры запечатлели, как пьяный мужчина с трудом передвигался по улицам российской столицы, а в какой-то момент не удержался на ногах и упал на проезжую часть, сильно испачкав свою рубашку.

Мужчина несколько раз привлекал внимание сотрудников полиции. Судя по опубликованным кадрам, он не стал принимать от них помощь.

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее», — прокомментировали видеоролик в министерстве.

Личность мужчины позднее подтвердила в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.