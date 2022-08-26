Больше хороших и разных

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Персональный брокер Максим Клочков — о том, зачем СПб Биржа увеличила количество торгуемых иностранных акций
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Санкт-Петербургская биржа увеличила с 350 до 500 количество ценных бумаг зарубежных компаний, доступных для заключения сделок на основной торговой сессии с 10 утра по Москве (с 15:30, как и прежде, доступно более 1500 тыс. международных имен). Период стандартной дополнительной (международной) ликвидности, согласно расписанию торгов, доступен с 14:30 до 01:45 мск следующего календарного дня. В этот период участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшей стоимости между ценами российского рынка СПб Биржи и ведущими мировыми площадками.

Пока в рамках основной торговой сессии доступны 499, а не 500 акций иностранных компаний. Это связано со сплитом акций Tesla 3 к 1. Заключение сделок с обыкновенными акциями компании Tesla будет недоступно до даты снятия ограничений. О возобновлении торгов СПб Биржа сообщит отдельно. Сплит, или дробление акций, позволяет привлечь более широкую аудиторию. Порог входа снижается, что важно для обычных инвесторов, а эта бумага крайне популярна. Таким образом, информация о том, что можно будет купить востребованную акцию за меньшие деньги, может привлечь дополнительных инвесторов на рынок.

Новость о более раннем начале торгов дополнительными иностранными бумагами можно определенно назвать положительной. Это дает возможность инвесторам раньше приступать к торгам и в первую очередь добавляет уверенности, что биржа функционирует в нормальном режиме, несмотря на все опасения санкционных ограничений в отношении Национального клирингового центра (НКЦ). При этом важным сигналом для безопасности инвесторов стала новость о том, что биржа имеет планы по созданию системы хранения ценных бумаг в разных депозитариях.

C 29 августа НКЦ перестает принимать доллар США в обеспечение маржинальных позиций. Это очередной сигнал, чтобы уберечь инвесторов от лишних рисков. СПб Биржа не разделяет идею Банка России ограничить операции с иностранными бумагами для неквалифицированных инвесторов. Тем самым она демонстрирует, что готова предоставлять возможности торговать всем участникам рынка. В июле было заключено 7,49 млн сделок с иностранными акциями по сравнению с 8,82 млн сделок в июне. Средний торговый оборот за день в июле на СПб Бирже составил $360 млн. Так что более раннее открытие сессии может стимулировать клиентов начать активнее торговать и собирать более диверсифицированные портфели для решения своих финансовых задач.

Сильно большого эффекта в плане увеличения оборотов торгов на Санкт-Петербургской бирже это не даст, так как многие инвесторы предпочитают начинать торговать во время основной американской сессии, начиная с 16:30 по мск по летнему времени (с 17:30 по зимнему) по причине большей ликвидности. Но при этом иметь возможность выставить лимитную или рыночную заявки на покупку или продажу раньше, чем открылся американский рынок — это определенно плюс, ведь часто, особенно в сезон отчетности, компании делают это после закрытия рынка, или просто выходит важная новость в то время, когда торги еще не начались. Это дает возможность нашим инвесторам и дружественным нерезидентам, оценив эффект новости, сориентироваться для выставления заявки.

На этой неделе в период повышенной волатильности на рынке в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул и выхода данных о первичных обращениях за пособиями по безработице в США многие инвесторы выбрали выжидательную позицию. Вероятно, опираясь на вышедшие новости, инвесторы будут увеличивать активность на бирже, а торговые обороты станут больше. Сейчас инвесторы как никогда ранее живут в ожидании положительных новостей, особенно касательно торговли иностранными бумагами, ведь интерес оставаться в валюте у многих сохраняется, к тому же осенью ожидается ослабление курса рубля. Биржа дает четкие сигналы, что возможности частных инвесторов повышаются. Торговля акциями через гонконгский доллар также поддерживает интерес к рынку. На сегодня торгуется 12 азиатских бумаг, под конец года ожидаем, что их станет 200, а в 2023-м — уже 1 тыс. Такие новости дополнительно стимулируют инвесторов к торговле в иностранной валюте.

Автор — персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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