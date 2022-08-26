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Возвратом красен

Эксперт туротрасли Алексан Мкртчян — о плюсах и минусах нового этапа распродажи туров с кешбэком и необходимости поторопиться с оплатой поездки
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Нынешний этап распродажи туров с кешбэком я бы назвал экономным. Весной было два этапа — один стартовал 18 января, второй — 15 марта. В общей сложности распродажа туров по акции продлилась больше 50 дней, а сейчас на всё про всё дали лишь 15. Причем продажи свернутся раньше, если закончатся деньги. А средств выделено, прямо скажем, немного — всего 3 млрд рублей.

Желающих приобрести туры очевидно больше, чем средств. В день старта программы 25 августа мы увидели вал продаж. А за пять дней до этого они просели вдвое. Это и понятно: зачем покупать тур 24 августа, когда на следующий день ты на нем же можешь сэкономить до 20 тыс. рублей?

Туристам, которые хотят приобрести тур с кешбэком, я бы посоветовал делать это в первую неделю, потом можно уже не успеть. Самыми популярными точками, на мой взгляд, станут Сочи, Дагестан, Калининградская область, Петербург, Карелия, Москва, Казань и Приморский край.

В ситуации ограниченности средств было бы правильно распространить кешбэк только на те регионы, где закрыты аэропорты — Крым, Краснодар, Ростов, Воронеж, Курск. Они в этом году понесли убытки — Крым, например, из-за плохой логистики недосчитался минимум 3 млн гостей. Железная дорога там работает на максимуме и не справляется, а на автомобиле по три–четыре дня в одну сторону из условного Красноярска ехать не будешь.

А вот Сочи от ситуации, наоборот, выиграл, и зачем поддерживать его еще и кешбэком, мне не очень понятно. Многие отели Сочи и Петербурга в этом году подняли цены на 50–70%, у них нет отбоя от туристов. Предлагать туда кешбэк — это как тушить костер бензином.

Жаль, что кешбэк за поездки на Дальний Восток распространяется только на проживание, причем в определенных отелях. Ключевые траты там вовсе не на жилье: отели стоят тех же денег, что в Москве, Петербурге и Калининграде. А вот перелет туда и логистика на месте обходятся значительно дороже. Без вертолетной экскурсии на Дальнем Востоке не посмотреть Шантарских, Командорских, Курильских островов, острова Медный. Попасть на Камчатку, Сахалин и Чукотку можно тоже только по воздуху — нет ни автомобильной, ни железной дороги.

Справка «Известий»

В пресс-службе Ростуризма «Известиям» пояснили, что повышенный до 40 тыс. рублей кешбэк в рамках 20% от стоимости поездки на Дальний Восток действительно действует только на проживание, а не на тур в целом. Тем не менее многие отели включают в стоимость допуслуги — питание и трансфер, отмечают в ведомстве. А некоторые гостиницы добавляют и экскурсии.

Предполагаю, что в нынешних условиях дальневосточные отели быстро сориентируются и начнут включать в стоимость проживания дорогостоящие вертолетные экскурсии. Непонятно, почему таким сложным образом, но повышенному кешбэку, вероятно, найдут применение.

К сожалению, в нынешнем этапе есть еще один минус — минимальная продолжительность проживания увеличена с двух ночей до трех. Это отсекает короткие поездки на выходные, которые всегда были популярны. Не будут же люди отпрашиваться на пятницу с работы, да и во многих сферах это невозможно. В итоге пострадают гостиницы в маленьких городках, куда местные жители предпочитали выезжать на уикенд.

Но есть и положительные моменты — например, речные круизы включены в программу кешбэка с 1 сентября, а не 1 октября, когда навигация уже завершится.

В целом условия нынешнего этапа распродажи туров с кешбэком у меня вызвали определенное разочарование, хотя сам факт существования такой программы — это замечательно. Туристический кешбэк нужно продолжать задействовать не просто в следующем году, но и в 2025-м, это помогает развивать внутренний туризм.

Справка «Известий»

Программа была запущена в 2020 году. За время действия ею воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн — в этом году. Суммарно они приобрели туров за всё время действия программы на более чем 81 млрд. В виде кешбэка туристам вернулось 15,5 млрд рублей.

Автор — вице-президент Ассоциации турагентств России (АТА)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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