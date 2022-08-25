Еще 11 пассажирских автобусов поступят в Благовещенск

В Благовещенск до конца 2022 года должны поступить еще 11 пассажирских автобусов. Об этом сообщает городская мэрия.

«Мы направили заявку в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на выделение средств для покупки автобусов в рамках транспортной реформы <…> Уже принято положительное решение о предоставлении субсидии», — рассказал заммэра Максим Ноженкин.

До конца декабря в город должны прибыть 11 новых «ПАЗов», подобных тем, что Благовещенск приобрел в 2021 и 2020 годах, пишет Амурская Служба Новостей. Это позволит сохранить единство стиля общественного транспорта.

Салон каждого автобуса сможет вместить порядка 70 пассажиров.