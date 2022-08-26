Между плохим и худшим

Происходящее на Украине последние восемь лет напоминало не только театр абсурда, но и старый трагикомический анекдот:

«Всё так ужасно, что хуже уже и быть не может!» — сокрушается пессимист. «Может, может!» — со знанием дела заключает оптимист.

В 2019-м мы по своей наивности и, пожалуй, из-за неистребимого желания человека верить в лучшее думали, что хуже Петра Порошенко уже и быть не может. Но нет — оказалось, что может. Еще как может. Видимо, Истории захотелось сыграть с несчастной Украиной особенно злую шутку. Поэтому на сцене под почти всеобщее одобрительное улюлюканье появился Владимир Зеленский. Украинцы (и не только они) настолько хотели видеть в новом президенте главного героя популярного сериала «Слуга народа», что не разглядели в нем гораздо более узнаваемого персонажа то ли романа Стивена Кинга, то ли повести-гротеска Эрнста Гофмана.

Разумеется, трагикомический образ и судьба Зеленского интересуют нас меньше всего. Нам значительно важнее другое. Как так получилось, что именно он довел конфликт с Россией до силовой развязки? Ведь даже Порошенко, при всей его несомненной деструктивности и публичной русофобии, всё же как-то смог не выйти за определенные границы дозволенного, которые прочерчивала ему пресловутая российская долготерпимость. Да, под конец его бесславного правления в Кремле уже просто-напросто перестали брать трубку, когда уходящий в политическое небытие президент с упорством, достойным лучшего применения, вызванивал своего российского коллегу. И провокация в Керченском проливе в ноябре 2018 года вполне могла закончиться совсем не бескровно. И ЛЭП, питающие энергией Крым, украинские боевики подрывали уже при Порошенко. И Донбасс нещадно бомбили. И украинцев в иловайско-дебальцевских котлах, не жалея, перемалывали. И Минские соглашения саботировали.

Именно поэтому многим из нас казалось, что хуже уже и быть не может. Что же такого сделал Зеленский, чтобы переплюнуть и Порошенко, и Турчинова, и всех своих антироссийски настроенных предшественников вместе взятых? Пожалуй, мало кто с ходу оценил серьезность угроз, озвученных президентом Украины в Мюнхене 20 февраля 2022 года. Между тем они были более чем весомы. Ошибочность отказа от военной составляющей ядерного потенциала обсуждалась в украинском политикуме уже много лет, но именно Зеленскому «хватило ума» озвучить планы по ренуклеаризации Украины на высшем уровне. К тому же выбрав для этого просто феерически неудачное время.

Ретроспективно немного по-другому воспринимать ядерные намерения Зеленского заставляют недавние высказывания министра иностранных дел Лиз Трасс. Думаю, что не только мне стало не по себе от того, с какой легкостью будущий премьер-министр Великобритании говорит о возможном применении атомной бомбы. Похоже, нам действительно приходится иметь дело с руководителями, которые банально не способны соизмерить свои слова и действия с аннигилирующими последствиями потенциального ядерного конфликта.

Давайте хотя бы на секунду представим, что Украина благодаря своим западным партнерам реально получила бы доступ к немирному атому. У кого-то есть хоть малейшие сомнения в том, что он был бы применен при первой же возможности? До сих пор целью неадекватного руководства Украины становилось буквально всё, до чего они только могли дотянуться. Могут обстрелять Запорожскую атомную электростанцию — обязательно обстреляют. И не раз. Могут подорвать ведущие к Курской АЭС линии электропередач — непременно подорвут. Трижды. И Запад всё это не просто не осудит — публично и многократно поддержит. Или в лучшем случае промолчит.

«Украина не криминальное и тем более не террористическое государство», — убеждает нас один из спикеров офиса президента Зеленского в ответ на обвинения в совершении, по сути, теракта, в результате которого была убита Дарья Платонова — дочь философа Александра Дугина. И все прекрасно понимают, что частица «не» в этом циничном спиче абсолютно лишняя. На печально известном сайте «Миротворец», который курирует советник министра внутренних дел Украины МВД, на соответствующей странице уже появилась отметка «Ликвидирована». Что это, если не террористическое государство?

То, что происходит сейчас на Украине — огромная трагедия. Трагедия целого народа, который попал в заложники к безумцам. Причем многие украинцы до сих пор не понимают, как такое вообще могло произойти. Поэтому винят во всем русских, хотя мы отчасти тоже оказались заложниками ситуации. Когда пришлось выбирать между плохим и худшим. Нельзя оставить не чужой нам народ в заложниках у боевиков. Никак нельзя. Но и случаи, когда освобождение заложников проходит бескровно, крайне редки. Вот и приходится сейчас разрешать затянувшийся конфликт по плохому сценарию. Просто чтобы не допустить худшего…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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