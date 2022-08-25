Бывшего тамбовского депутата приговорили к семи годам колонии

В Тамбовской области Жердевский районный суд признал виновным в мошенничестве предпринимателя и бывшего районного депутата Олега Барова. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

Виновным признали еще одного фигуранта — Владислава Сазонова. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. В отношении третьего фигуранта уголовное дело было прекращено из-за его смерти.

По информации суда, в 2014–2015 годах мужчины с помощью аффилированной с ними фирмы «Виктория» заключили договоры на поставку семян с двумя компаниями, но оплачивать товар не планировали. По подсчетам следствия, ущерб составил более 13 млн рублей.