Крым закупит коммунальную технику на 1,7 млрд рублей

В Крыму закупают коммунальную и спецтехнику для муниципалитетов и государственных предприятий на сумму в 1,7 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец.

«Коммунальную технику в рамках подписанного соглашения (с правительством Москвы) мы приобретаем, там 1,7 млрд рублей. 500 млн рублей мы на наши ресурсоснабжающие госпредприятия отдаем для обновления парка и 1,2 млрд — на муниципальные образования», — приводит его слова ИА «Крыминформ».

Так для госпредприятий закупят землеройную технику, самосвалы, спецавтомобили для перевозки аварийных бригад. Для муниципалитетов приобретут технику для санитарной очистки — комбинированные дорожные машины, пылесосы, а также экскаваторы, самосвалы и прицепы.

Как отмечается в материале, уже закуплена и поставлена 71 единица техники. Всего закупят 147 единиц.