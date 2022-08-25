Путин наградил Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении зоолога Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Информация об этом опубликована в четверг, 25 августа, на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу наградить Дроздова Николая Николаевича — председателя медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая Планета», — отмечается в документе.

Кроме Дроздова, тем же указом президента награждены ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев — орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, народный артист РСФСР Сергей Шакуров — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также композитор Родион Щедрин — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и популяризатор науки. Долгие годы являлся ведущим телепередачи «В мире животных».