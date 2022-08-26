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Чисто с принципом

Гендиректор РЭО Денис Буцаев — о том, почему следует обязать производителей упаковки перерабатывать ее полностью
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Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко переложить ответственность за переработку упаковки с производителей товаров на изготовителей тары с 2023 года. Речь идет о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Почему это так важно? Дискуссия о РОП не прекращается годами. Изменить действующую систему мы решили еще в 2019 году — основная причина в том, что она непрозрачна. И с тех пор наши противники всячески затягивали ход реформы: они поддерживали концепцию изменений, но затем меняли свое мнение и начинали ее критиковать. А ведь средства, полученные от РОП, используют для строительства заводов по переработке отходов. Именно в рамках расширенной ответственности бизнес платит экологический сбор по нормативам (если отказывается от самостоятельной утилизации) — за переработку упаковки и товаров вроде батареек и шин.

Пока же на развитие инфраструктуры идут совершенно другие средства. Эту историю финансируют обычные люди, которые платят по тарифам за вывоз отходов. Это около 200 млрд рублей ежегодно. Давайте сравним: бизнес платит только 5 млрд рублей. Сейчас это позволяет делать непрозрачная система работы РОП. Как видите, разница колоссальная. В том числе поэтому президент поддержал природоохранный блок.

Во-первых, мы уйдем от неэффективного контроля миллионов небольших предприятий, которые используют упаковку в производстве. Вы не представляете, сколько для этого нужно инспекторов и других трудовых ресурсов. Качественно проверить такое число игроков на рынке просто нереально. Но ситуация изменится: с 2023 года процессы будут более эффективными, и вместо производителей товаров будут контролировать изготовителей упаковки. Их в стране порядка 2,5 тыс. Это существенно упрощает работу механизма РОП как для надзорного органа, так и для самих предприятий.

Во-вторых, с 2025 года норматив по утилизации упаковки вырастет до 100%. Сейчас этот показатель составляет максимум 45%, то есть компании перерабатывают меньше половины своей тары. Вся оставшаяся упаковка идет в лучшем случае на полигон. В худшем — теряется где-нибудь на несанкционированной свалке, загрязняя при этом природу в течение следующих 100 лет. Только с полноценным нормативом по переработке всего объема упаковки мы сможем достигнуть национальных целей, которые ранее поставил президент: снизить захоронение отходов вдвое к 2030 году. И ведь это не просто цифры, это наша с вами страна.

К тому же 2025 год — комфортный срок, к которому все успеют адаптироваться, шокового эффекта не будет. Мы делаем всё планомерно и поэтапно. Плюс к этому для тех, кто будет использовать вторсырье при производстве упаковки, экосбор будут рассчитывать с понижающим коэффициентом. То есть мы будем использовать справедливые стимулы.

Более того, в системе РОП не смогут работать ассоциации, которые создали нечестные бизнесмены специально для переработки упаковки. Дело в том, что они зачастую подделывают документы, что якобы утилизируют тару. Но подчас это происходит только на бумаге, а в реальности все отходы уезжают на свалки. Есть много громких случаев с подобными нарушениями. Например, в прошлом году у Samsung обнаружили «потерю» половины переданных на утилизацию товаров. Около 13 млн тонн упаковки растворились на бумаге, но, к сожалению, в пространстве так не бывает. Также для повышения прозрачности в работе Российский экологический оператор создает электронные реестры РОП. Мы увидим честные данные о том, какой объем упаковки перерабатывают компании.

Эти нововведения назрели давно. Но мы всё равно слышим критику: например, цены на товары вырастут. Но ведь затраты на РОП бизнес заложил еще в 2015 году, когда система только начала действовать. Вопрос, видимо, в другом: может, кто-то включил их в стоимость товаров, но так и не стал платить экосбор? Стоит помнить, что наша главная цель — расширять переработку упаковки, на которую приходится большая часть отходов. А значит, жить в чистой стране.

Автор — генеральный директор Российского экологического оператора

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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