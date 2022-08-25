Оренбуржье получит 77 млн рублей на покупку мусорных контейнеров

Оренбургская область получит 77 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Субсидия будет предоставлена в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами».

Средства поступят в регион в 2023 году, сообщает «Урал56.Ру». Аналогичную субсидию Оренбуржье получило в 2021 году. На 47,7 млн рублей удалось закупить больше 3,3 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Кроме того, в рамках федеральной программы в Сорочинском городском округе, Матвеевском, Асекеевском и Илекском районах ведется строительство площадок для сбора мусора с твердым основанием.

В общей сложности субсидию получат 43 региона, финансирование составит 1,5 млрд рублей.