С тарой история

Перенос ответственности за переработку упаковки на ее производителей — идея не новая. Это обсуждение тянется с 2019 года. К примеру, такое предложение рассматривали на рабочей группе при правительстве под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Затем эта инициатива появилась в утвержденной Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей, импортеров товаров и упаковки (РОП). Правда, тогда речь шла лишь о той таре, которая является самостоятельным товаром. Например, это одноразовая посуда или пластиковые контейнеры для пищи.

Сегодня мы видим, что власти планируют перенести ответственность за переработку всей упаковки без исключений на ее изготовителей, никаких разграничений по видам не предлагают. Возможный эффект от такой нормы будет скорее негативный, чем позитивный.

Первое, что мы увидим — новые предпосылки для роста себестоимости производства товаров. Начнем с того, что производители тары не смогут полностью ее собрать, чтобы переработать. Ведь заводы поставляют упаковку производителям товаров, которые не раскрывают географию распространения своей конечной продукции. В итоге предприятие не сможет переработать тару, а значит, оно должно будет уплатить экосбор — средства пойдут на переработку продукции и развитие инфраструктуры в отрасли. Других вариантов заводам не остается.

Экологический сбор — это неналоговый платеж, его включают в себестоимость и, как следствие, на него начисляют налоги. Это происходит в начале товарной цепи, поэтому цена продукции увеличивается. Это обернется подорожанием на полке на 5–7%. В результате спрос на отечественную упаковку снизится. Производителям товаров будет выгоднее купить тару для продукции в других странах. Ведь предприятия, допустим, из Казахстана не платят экосбор, а значит, и не включают его в себестоимость.

Второе, что стоит сказать: российские товары пользуются спросом на зарубежных рынках. К примеру, виноделы ежегодно увеличивают экспорт. Производители упаковки не могут собрать тару в других странах, но заплатить придется и за нее. При новых правилах предприятия обязаны это сделать, система не предусматривает исключений из правил. Хотя в России от этой упаковки не образуются отходы. И эти издержки — сумма сбора и расходы на администрирование — включат в отпускную стоимость тары. Чуть позже ее почувствует потребитель.

Более того, при новом подходе может возникнуть путаница с тем, кто является производителем упаковки. Например, как определить ответственного за переработку пластиковой бутылки? Это изготовитель сырья или тот, кто непосредственно делал тару (а это производитель напитка)? Аналогичная ситуация возникнет с комбинированной упаковкой: ее поставляют изготовителю конечного товара в виде бобины.

Также важно то, что развитие экономики замкнутого цикла (переработка и возвращение вторичного сырья в производство) в такой реальности может затормозиться. Сейчас система выстроена логично: у каждого участника есть своя функция, и он ее выполняет. Остаются лишь вопросы по качеству управления и собираемости конечной продукции. В этой системе именно производитель конечной продукции и импортер товара несут персональную ответственность. Это стимулирует развитие отрасли переработки отходов: предприятия выбирают ту упаковку, которую сделали из вторичного сырья.

Исключая товаропроизводителя из системы, мы вынуждаем его делать выбор, который основан не на экологичных характеристиках упаковки, а исключительно на материальной выгоде. Если внести предложенные изменения, то получится, что изготовитель упаковки столкнется с падением спроса на свою тару. В итоге развитие экологичных технологий притормозит, плюс к этому значительно вырастет себестоимость упаковки, подорожает и вторичное сырье.

Все эти проблемы уже обсуждали при подготовке Концепции РОП. Решение о переносе ответственности на производителей определенных видов упаковки, которое закрепили в документе, оптимально и эффективно. Однозначно, необходимо отметить работу Минприроды и Российского экологического оператора.

Уже сегодня достигнуты большие результаты в развитии отрасли обращения с отходами. Мы видим увеличение мощностей по переработке, интерес инвесторов к этой отрасли. Перенос же ответственности на всех производителей упаковки не только не принесет ожидаемых результатов, но и может обнулить достигнутое.

Автор — исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары

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