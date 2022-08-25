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В Москве анонсировали программу акции «Ночь кино»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Москве 27 августа в седьмой раз пройдет акция «Ночь кино». В этот день отечественные и зарубежные фильмы будут показывать более чем на 120 площадках города, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В этом году основную программу культурной акции «Ночь кино» посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В кинотеатре «Художественный» для москвичей и туристов подготовили концерт с песнями из его фильмов, а сеть «Москино», музей-заповедник «Коломенское» и другие участники проведут показы его картин», — отметила вице-мэр.

Ретроспективу фильмов Рязанова зрители смогут увидеть в кинотеатрах «Космос» и «Салют», киноклубе «Эльдар», кинозале «Иллюзион» и Российской государственной библиотеке. На большие экраны вернутся картины «Зигзаг удачи», «Дайте жалобную книгу!», «Старики-разбойники», «Девушка без адреса», «Человек ниоткуда».

Также будет организовано несколько специальных показов с 35-миллиметровой кинопленки. В музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть комедию «Невероятные приключения итальянцев в России», в лектории Зоологического музея МГУ — фильм «Гараж», а в музее «Автомобили мира» — картину «Берегись автомобиля».

В кинотеатрах «Искра», «Сатурн», «Тула», «Космос» и на летних площадках «Москино» «Сокольники» и «Фили», а также в Третьяковской галерее представят программу, в которую вошли как ленты, участвовавшие в конкурсных программах фестивалей, так и жанровые и авторские картины последних лет из Таиланда, Монголии, Кубы, Китая и Вьетнама. Для детей культурные площадки подготовили анимационную программу памяти художника-мультипликатора Леонида Шварцмана.

В кинотеатре «Спутник» пройдет показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Зрители увидят редчайшие снимки космонавта и узнают историю их создания.

Сеансы будут идти с 12:00 до 01:00. Записаться на них можно на сайте акции. Посещение бесплатное.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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