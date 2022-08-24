Умер актер из «Интернов» Максим Пинскер

Актер Максим Пинскер умер в больнице Москвы утром 24 августа в возрасте 59 лет. Об этом ТАСС сообщила его бывшая жена в среду.

Она рассказала, что вскрытие назначено на 25 августа. После станет известна точная причина смерти.

Максим Пинскер окончил Школу-студию МХАТ, далее играл в театре и кино. Наиболее известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и других. Кроме того, актер представлял официальный голос канала ДТВ и радиостанции «Звезда».