Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд

РГО определит «полюс недоступности» Оренбургской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект «Полюса Оренбуржья» запустит Русское географическое общество. Специалисты определят географический центр, центральный населенный пункт, крайние точки и «полюс недоступности» региона.

Проект разработали члены Оренбургского отделения РГО, сотрудники кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного отделения Оренбургского госуниверситета. Первый этап стартует в этом году.

Специалистам уже удалось найти географический центр и центральный населенный пункт Оренбуржья. Так, центр области находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района, у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, у реки Сакмара. Соответствующий знак там установят 3 сентября. Знак «Центральный населенный пункт» разместят д 10 сентября в селе Ждановка Александровского района.

Специалисты уверены, что село обладает уникальной географической особенностью. Так, если бы представители каждого населенного пункта Оренбургской области решили бы встретиться в Ждановке, то в общей сложности им пришлось бы преодолеть наименьшее суммарное расстояние, чем если бы они встретились в любом другом населенном пункте, пишет Урал56.Ру.

Позже будет найдена самая отдаленная точка региона, «полюс недоступности», а также крайние точки, северная, южная, западная и восточная. Установленные там знаки будут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по организации турмаршрутов.

РИА «Оренбуржье» сообщает, что Оренбургское отделение РГО также планирует акцию «Я был на полюсах Оренбуржья». Участники, которые побывают минимум на двух из этих точек и зафиксируют это на фото, получат сертификаты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022