РГО определит «полюс недоступности» Оренбургской области

Проект «Полюса Оренбуржья» запустит Русское географическое общество. Специалисты определят географический центр, центральный населенный пункт, крайние точки и «полюс недоступности» региона.

Проект разработали члены Оренбургского отделения РГО, сотрудники кафедры географии и регионоведения на базе лаборатории географического мониторинга и туристско-рекреационного отделения Оренбургского госуниверситета. Первый этап стартует в этом году.

Специалистам уже удалось найти географический центр и центральный населенный пункт Оренбуржья. Так, центр области находится в Никольском участковом лесничестве Сакмарского района, у сел Степные огни и Верхние Чебеньки, у реки Сакмара. Соответствующий знак там установят 3 сентября. Знак «Центральный населенный пункт» разместят д 10 сентября в селе Ждановка Александровского района.

Специалисты уверены, что село обладает уникальной географической особенностью. Так, если бы представители каждого населенного пункта Оренбургской области решили бы встретиться в Ждановке, то в общей сложности им пришлось бы преодолеть наименьшее суммарное расстояние, чем если бы они встретились в любом другом населенном пункте, пишет Урал56.Ру.

Позже будет найдена самая отдаленная точка региона, «полюс недоступности», а также крайние точки, северная, южная, западная и восточная. Установленные там знаки будут рассматриваться в качестве арт-объектов для проведения мероприятий по организации турмаршрутов.

РИА «Оренбуржье» сообщает, что Оренбургское отделение РГО также планирует акцию «Я был на полюсах Оренбуржья». Участники, которые побывают минимум на двух из этих точек и зафиксируют это на фото, получат сертификаты.