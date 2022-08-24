Первый этап реконструкции пляжа в Липецке завершат к октябрю
В Липецке продолжается реконструкция Новолипецкого пляжа. Она проводится в два этапа. Первый этап должны завершить 30 сентября.
Заказчик работ — городское управление строительства. Подрядчик — ООО «РегионСтройХолдинг». На первый этап работ из городского бюджета было выделено 24 млн рублей.
Рабочие почти закончили установку бордюров пешеходных зон, выложили плиткой дорожки, по которым отдыхающие будут добираться до реки. Предстоит доложить 150 кв. м асфальта, установить 32 опоры освещения и смонтировать систему видеонаблюдения, пишет GOROD48 со ссылкой на директора подрядной организации Романа Полякова.
Новые питьевые фонтанчики, раздевалки и лавочки появятся во время второго этапа реконструкции пляжа. Куратор стройки пообещал, что торги на второй этап ремонта пляжа пройдут осенью, а всё необходимое для комфортного отдыха установят до конца этого года.
Поляков рассказал Lipetskmedia, что на данный момент сделано уже 70% от запланированного. Для удобства отдыхающих на пляж завезли порядка 2 тыс. куб. м песка с липецких силикатных озер. В будущем его будет еще больше. В следующий сезон пляж официально откроют, сообщил ведущий инженер управления строительства Липецка Владимир Газин.
Ранее сообщалось, что на территории Нижнего парка в Липецке построят три крытых теннисных корта с современным покрытием, а также раздевалками, душевыми, санузлами и зонами для отдыха спортсменов.