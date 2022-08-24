Больше 800 котельных подготовят к зиме в Приморье
К предстоящей зиме в Приморском крае подготовят 809 котельных. На текущий момент работы выполнены больше чем на 50%, об этом сообщает правительство региона.
По данным министерства ЖКХ, коммунальные предприятия ведут ремонт оборудования и сетей котельных. Также ведется заготовка топлива. Все работы должны быть завершены в сентябре, пишет ИА PrimaMedia.
Высокая степень готовности котельных отмечается во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Дальнегорске, а также Анучинском, Кавалеровском, Октябрьском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском, Хорольском, Чугуевском округах, Дальнереченском, Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Яковлевском районах.
В связи с оптимизацией схемы теплоснабжения в регионе ведется сокращение котельных. Специалисты закрывают старые и малоэффективные объекты, переводя нагрузку на модернизированные источники тепла. В прошлом сезоне в Приморье действовало до 850 котельных.