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Больше 800 котельных подготовят к зиме в Приморье

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К предстоящей зиме в Приморском крае подготовят 809 котельных. На текущий момент работы выполнены больше чем на 50%, об этом сообщает правительство региона.

По данным министерства ЖКХ, коммунальные предприятия ведут ремонт оборудования и сетей котельных. Также ведется заготовка топлива. Все работы должны быть завершены в сентябре, пишет ИА PrimaMedia.

Высокая степень готовности котельных отмечается во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Дальнегорске, а также Анучинском, Кавалеровском, Октябрьском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском, Хорольском, Чугуевском округах, Дальнереченском, Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Яковлевском районах.

В связи с оптимизацией схемы теплоснабжения в регионе ведется сокращение котельных. Специалисты закрывают старые и малоэффективные объекты, переводя нагрузку на модернизированные источники тепла. В прошлом сезоне в Приморье действовало до 850 котельных.

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