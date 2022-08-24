Овцы застряли в песке во время бури в Дагестане
В Дагестане во время пыльной бури песком засыпало овец. Инцидент произошел в городе Южно-Сухокумске.
NewsTracker пишет, что пыльные бури поднялись в регионе из-за сильного ветра. В воздухе оказалось огромное количество песка. Люди из-за стихии не пострадали, а овцам, которые не успели укрыться, «не повезло».
На видео, появившемся в соцсетях, можно заметить, как десятки животных словно вросли в землю. Они не пытались выбраться, а просто лежали в земле и смотрели по сторонам.
Агентство отмечает, что пыльные бури зафиксировали не только в Дагестане, но и в Ставропольском крае. Из-за ухудшения видимости водителям рекомендовали по возможности оставаться дома. В ближайшие дни ситуация не улучшится.