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В Петербурге восстановят снесенную башню со шпилем в «Ленэкспо»

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Фото: commons.wikimedia.org/Vitold Muratov
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Градостроительный совет Санкт-Петербурга готовится рассмотреть проект застройки бывшего экспозиционного пространства «Ленэкспо», включающий воссоздание сталинского здания с башней. Об этом 24 августа пишет газета «Деловой Петербург».

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«В прошлое рассмотрение была очень серьезная критика. Принципиально большинством членов совета проект был признан требующим переработки», — рассказал член совета архитектор Владимир Линов.

Тогда разработчики проекта настаивали на сохранении здания со шпилем архитектора Давида Бурышкина, но по требованию заказчика башню снесли в марте.

Теперь проект предполагает его воссоздание в другом месте — ближе к набережной. Также рассматриваются несколько вариантов восстановления здания, отличных от его первоначального внешнего облика.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Время собирать шпили: снесенное здание с башней в «Ленэкспо» воссоздадут».

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