В Петербурге восстановят снесенную башню со шпилем в «Ленэкспо»
Градостроительный совет Санкт-Петербурга готовится рассмотреть проект застройки бывшего экспозиционного пространства «Ленэкспо», включающий воссоздание сталинского здания с башней. Об этом 24 августа пишет газета «Деловой Петербург».
«В прошлое рассмотрение была очень серьезная критика. Принципиально большинством членов совета проект был признан требующим переработки», — рассказал член совета архитектор Владимир Линов.
Тогда разработчики проекта настаивали на сохранении здания со шпилем архитектора Давида Бурышкина, но по требованию заказчика башню снесли в марте.
Теперь проект предполагает его воссоздание в другом месте — ближе к набережной. Также рассматриваются несколько вариантов восстановления здания, отличных от его первоначального внешнего облика.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Время собирать шпили: снесенное здание с башней в «Ленэкспо» воссоздадут».