Ядерный срыв: что происходит на Запорожской АЭС

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Ситуация с безопасностью на фоне массированных обстрелов продолжает ухудшаться
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Территория Запорожской АЭС, которую российские войска взяли под контроль в самом начале спецоперации, на протяжении последнего месяца регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В связи с этим ведутся переговоры о посещении территории станции представителями МАГАТЭ, однако визит пока так и не состоялся. Что происходит на АЭС — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Массированные обстрелы территории АЭС в Энергодаре начались в августе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Россия усилила меры безопасности в районе станции, по максимуму задействовала системы ПВО
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Эксперты постоянно призывают прекратить обстрелы станции, так как это грозит катастрофическими последствиями для всей Европы
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Совбез и Генассамблею ООН были представлены фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Военнослужащие ВС РФ регулярно замеряют уровень радиации в районе АЭС
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
На фоне регулярных обстрелов станции на протяжении последних недель ведутся переговоры о посещении территории ЗАЭС представителями МАГАТЭ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Россия дала согласие на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС еще 3 июня
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Визит представителей МАГАТЭ уже был согласован, однако, по словам российских официальных лиц, впоследствии его сорвал секретариат ООН
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Запад призывает передать контроль над АЭС украинской стороне
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС, заявил, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями нет
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Российские военные заявляют о планах киевского режима провести на территории АЭС резонансную провокацию и возложить ответственность за нее на Россию
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Между тем обстрелы АЭС продолжаются
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, так как, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, «ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала»
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