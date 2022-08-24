Реклама
Прямой эфир
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Туризм
В Великобритании допустили ужесточение визового режима для россиян
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России
Мир
Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом

Ядерный срыв: что происходит на Запорожской АЭС

Ситуация с безопасностью на фоне массированных обстрелов продолжает ухудшаться
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Территория Запорожской АЭС, которую российские войска взяли под контроль в самом начале спецоперации, на протяжении последнего месяца регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В связи с этим ведутся переговоры о посещении территории станции представителями МАГАТЭ, однако визит пока так и не состоялся. Что происходит на АЭС — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Массированные обстрелы территории АЭС в Энергодаре начались в августе
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Россия усилила меры безопасности в районе станции, по максимуму задействовала системы ПВО
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Эксперты постоянно призывают прекратить обстрелы станции, так как это грозит катастрофическими последствиями для всей Европы
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Совбез и Генассамблею ООН были представлены фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Военнослужащие ВС РФ регулярно замеряют уровень радиации в районе АЭС
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
На фоне регулярных обстрелов станции на протяжении последних недель ведутся переговоры о посещении территории ЗАЭС представителями МАГАТЭ
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Россия дала согласие на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС еще 3 июня
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Визит представителей МАГАТЭ уже был согласован, однако, по словам российских официальных лиц, впоследствии его сорвал секретариат ООН
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Запад призывает передать контроль над АЭС украинской стороне
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС, заявил, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями нет
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Российские военные заявляют о планах киевского режима провести на территории АЭС резонансную провокацию и возложить ответственность за нее на Россию
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Между тем обстрелы АЭС продолжаются
На весь экран
Обстановка на Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, так как, по словам постпреда России при ООН Василия Небензи, «ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала»
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022