Ядерный срыв: что происходит на Запорожской АЭС

Территория Запорожской АЭС, которую российские войска взяли под контроль в самом начале спецоперации, на протяжении последнего месяца регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В связи с этим ведутся переговоры о посещении территории станции представителями МАГАТЭ, однако визит пока так и не состоялся. Что происходит на АЭС — в фотогалерее «Известий»