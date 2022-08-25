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Стены и заборы

Эксперт «Валдая» Станислав Ткаченко — о том, перестанут ли европейские страны выдавать россиянам шенген
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Бурная дискуссия в европейских столицах о запрете выдачи гражданам России шенгенских виз служит катализатором спора внутри ЕС относительно будущего отношений с РФ в целом. Уже одобренные семь пакетов санкций Евросоюза были направлены против крупных компаний, отдельных секторов российской промышленности, а также ведущих политиков и бизнесменов. Их эффективность оказалась невелика, политику Москвы по отношению к украинскому кризису они не изменили.

Поэтому сейчас Брюссель и другие европейские столицы поставлены перед принципиальным выбором — остановить санкционную спираль или же продолжить обострение отношений с Россией, распространив санкции на всех ее граждан. На наших глазах единство по санкционной проблематике, которое ЕС с большими усилиями сохранял предыдущие полгода, подвергается мощному испытанию и грозит серьезным конфликтом внутри самого Евросоюза. Уже оформились два лагеря: сторонники еще более жестких пакетов санкций и их оппоненты, саботирующие предложения, направленные на усиление масштабов экономической войны против РФ.

Инициаторами тотального запрета на въезд россиян в 26 европейских государств (как членов ЕС, так и их соседей — Швейцарии, Исландии, Норвегии и других) стали государства Балтии, а также Польша. Причины кроются во внутреннем развитии этих стран, вступающих летом-осенью 2022 года в период замедления экономического роста и острого энергетического кризиса. Государства прибалтийского региона выступают рекордсменами по темпам роста цен в годовом исчислении, сейчас инфляция в них находятся в рекордном для их постсоветской истории диапазоне 19–22%.

Решение назначить Россию ответственной за нарастающие внутриэкономические трудности младоевропейцев, возможно, будет с пониманием встречено частью населения этих стран. Но оно никак не поможет разрешению нарастающего экономического кризиса. Нынешняя настойчивость в продвижении «антишенгенской» инициативы показывает бессилие правящих кругов этих государств перед приближающимся экономическим цунами, который большинство правительств Восточной Европы не переживут.

«Идеальный шторм» в виде запредельных цен на энергоносители, миграционного кризиса, разрыва хозяйственных связей с Россией и рецессии оставит элиты Восточной Европы наедине со своими гражданами, для которых аргументы о России как источнике всех бед едва ли покажутся убедительными.

Опыт взаимодействия стран ЕС на начальном этапе пандемии COVID-19 показал, что в ситуации тяжелых испытаний каждая страна Евросоюза ставит свои интересы выше коммунитарных, не готова делиться с партнерами ограниченными ресурсами, будь то маски, тест-системы или вакцины.

Нынешняя ситуация с энергоресурсами во многом аналогична: доступ к генерирующим электроэнергию мощностям, а также возможности приобретать трубопроводный и сжиженный газ, каменный уголь и нефть у стран ЕС разные. Станут ли все они щедро делиться этими ресурсами или же сделают приоритетными интересы национальных потребителей — вопрос риторический. Попытка в этой ситуации не решать нарастающий комплекс проблем, а заняться поиском врага, на которого можно будет свалить вину за собственную неэффективность — признак слабости Евросоюза, который уже не скрыть.

Особое удивление вызывают попытки лидеров Эстонии и Литвы делать заявления от имени всей Европы, предлагая странам-партнерам начать визовую войну с Россией. Сама идея закрытия границ шенгенской зоны для граждан РФ по своей сути антидемократична. Она противоречит всему, что евроинтеграторы рассказывали нам о «самом успешном межгосударственном объединении в истории», призванном стать примером для всего мира.

Отказываясь от свободы передвижения как одного из инструментов «мягкой силы», объединенная Европа разрушает миф о себе как пространстве сотрудничества и диалога. Известно, что на всех купюрах общеевропейской валюты евро изображены мосты как символы стремящейся к сотрудничеству Европы. Похоже, что, по мнению глав правительств стран Балтии, настало время заменить еврокупюры, изобразив на них вместо мостов стены и заборы.

Многократно повторенный политиками и дипломатами стран Балтии тезис о том, что «поездки в Европу — это не право, а привилегия для россиян», навевает воспоминания о начальном этапе холодной войны, когда человеческие контакты в разделенной железным занавесом Европе были на минимальных уровнях. Именно такую Европу ряд лидеров стран Восточной Европы хотел бы видеть в будущем, поскольку тогда становится актуальной их основная геополитическая миссия — охранять восточные рубежи ЕС и НАТО, обменивая безоговорочную лояльность Вашингтону и Брюсселю на средства «структурных фондов ЕС» и поступления от обслуживания развернутых на своей территории иностранных военных объектов.

Для граждан большинства государств ЕС, особенно из региона Старой Европы, подобная стратегия противостояния России неприемлема. Европейцы, пережившие в прошлом веке две мировые войны, предпочитают войнам торговлю, а конфликтам — сотрудничество.

Евросоюз стал одним из главных бенефициаров недолгой, но яркой эпохи глобализации. Поэтому правящие элиты Франции, Германии, Италии, Испании хотели бы остановить набирающий скорость процесс разрушения построенного в период после окончания холодной войны миропорядка. Уже реализованные в отношении России санкционные меры привели к острому энергетическому кризису, подрывают перспективы сохранения темпов экономического роста, изолировали европейский бизнес от потребителей на российском рынке. Экономическая цена рестрикций оказывается тяжелой как для РФ, так и для европейцев. Ряд политиков и бизнесменов в ЕС открыто высказывается в пользу того, чтобы санкционную войну прекратить. И эту позицию уже невозможно проигнорировать.

Согласятся ли лидеры Евросоюза с инициативой о запрете выдачи россиянам шенгенских виз? Думаю, что все усилия дипломатии ЕС будут направлены на то, чтобы в какой-то степени удовлетворить обе стороны спора, то есть главы дипломатических ведомств стран объединения согласятся с решением отдельных государств не выдавать россиянам туристические и иные шенгенские визы. Но при этом сохранится право выдачи всего спектра документов у тех государств, которые грядущую визовую войну не приемлют и хотели бы минимизировать ее последствия.

Автор — эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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