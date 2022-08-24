МИЦ «Известия» — генеральный мультимедийный партнер ВЭФ-2022

VII Восточный экономический форум-2022 состоится 5–8 сентября 2022 года. Главная тема Форума — «На пути к многополярному миру».

Со 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет VII Восточный экономический форум – 2022

В качестве генерального мультимедийного партнера форума МИЦ «Известия» и все входящие в него активы будут освещать все главные события ВЭФ — ключевой международной площадки для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

На всех площадках МИЦ «Известия» будет доступна информация об основных сессиях форума, интервью с гостями и участниками, аналитические материалы по подписываемым соглашениям и многое другое в круглосуточном режиме в течение всего периода проведения ВЭФ-2022.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ВЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой в режиме реального времени будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями. На плазменных экранах и бегущей новостной строке на стенде МИЦ «Известия» участники смогут следить за событиями форума, а также за информационной картиной дня в целом.

Кроме этого, на сайте «Известий» создан специальный раздел «ВЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал IZ будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ВЭФ. Кроме того, новости с форума — в выпусках «Известий» на телеканалах РЕН ТВ и «Пятый», а также на городском телеканале «78».

Деловая программа Восточного экономического форума в этом году включает шесть ключевых блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Патриотизм на смену толерантности», «Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых», «У каждого своего пути: логистика изменившегося мира» и мероприятия Молодежного дня ВЭФ.

Мероприятия Форума традиционно будут проходить в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира. В деловую программу Форума входят бизнес диалоги с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Мультимедийный информационный центр «Известия» расскажет о ключевых событиях ВЭФ 2022 — главного мероприятия по развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.