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Сносная жизнь: как люди бились за Освободителей Риги

Мирная акция в парке Победы закончилась задержанием 14 человек
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Окруженный строительными лесами монумент "Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
Демонтаж памятника Освободителям Риги в столице Латвии сопровождался протестами горожан и закончился столкновениям с полицией. Как рижане защищали мемориал — в фотогалерее «Известий»
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Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
Фото: РИА Новости
Работы по демонтажу памятника начались 23 августа. Сотрудники полиции перекрыли все подходы к мемориалу в парке Победы
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Люди пришедшие к месту демонтажа монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
Еще во время подготовки к сносу памятника в парке были задержаны несколько человек, которые пытались предотвратить его уничтожение
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Сотрудники полиции во время работа по демонтажу монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
К вечеру были снесены все три скульптуры советских солдат
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Протестующие против сноса монумента «Освободителям Риги» возле места сноса в Риге
Фото: РИА Новости
В парке собрались десятки протестующих
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Сотрудники полиции и протестующие против сноса монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
Люди хотели провести мирную акцию — зажечь свечи и возложить цветы по обе стороны бульвара Победы
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Сотрудники полиции задерживают протестующих против сноса монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
Однако сотрудники полиции попросили собравшихся разойтись
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Рижане собравшиеся у монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
Защитники мемориала отказались покинуть парк
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Протестующие против сноса монумента «Освободителям Риги» общаются с сотрудниками полиции
Фото: РИА Новости
Люди со свечами и гвоздиками пели «Катюшу» и обещали вернуться на это место 9 мая
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Сотрудники полиции задерживают молодого человека за публичную демонстрацию советской символики у монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
Этого молодого человека полицейские задержали за публичную демонстрацию советской символики
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Сотрудники полиции и протестующие против сноса монумента «Освободителям Риги»
Фото: РИА Новости
По данным рижской полиции, у памятника были задержаны 14 человек, «которым неоднократно давали указание прекратить нарушение закона». Их задержали и доставили в отделы полиции, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях
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