Усэйн Болт запатентует свою «позу победителя»

Ямайский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира Усэйн Болт, заслуживший титул самого быстрого человека в мире, подал документы в патентное бюро США, чтобы зарегистрировать логотип со своей знаменитой позой победителя.

Поза подробно описывается в заявке. Именно так спортсмен вставал каждый раз, когда завоевывал золотые медали. На его счету — восемь олимпийских побед и 11 чемпионатов мира.

Согласно заявке, Болт собирается использовать логотип на одежде, обуви, ювелирных изделиях, аксессуарах, при проведении мероприятий, в ресторанах, барах и на другой именной продукции.

Болт уже подавал аналогичную заявку 12 лет назад, но за это время так и не воспользовался своим логотипом, поэтому разрешение на него было отозвано.

В конце 2019 года Усэйн Болт попал в тройку спортсменов десятилетия по версии агентства Associated Press. Первое место досталось форварду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леборну Джеймсу. На втором месте рейтинга расположился игрок в американский футбол, распасовщик команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди.