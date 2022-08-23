Американский миллиардер Робертсон умер в возрасте 90 лет

Американский инвестор, основатель хедж-фонда Tiger Management Corp, миллиардер Джулиан Робертсон скончался в Нью-Йорке на 91-м году жизни. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает Bloomberg.

«Он скончался в своем доме на Манхэттене от осложнений с сердцем», — уточняет агентство со ссылкой на представителя миллиардера.

Издание отмечает, что Робертсон, будучи родом из Северной Каролины, основал компанию Tiger Management в Нью-Йорке в 1980 году с капиталом в $8,8 млн. В то время ему было 48 лет, что относительно много для открытия собственной фирмы, добавляет Bloomberg.

К середине 1998 года активы компании выросли примерно до $22 млрд благодаря средней годовой доходности в 32%. Таким образом Робертсон завоевал репутацию успешного инвестора наравне с такими его коллегами по отрасли, как Джордж Сорос и Майкл Стейнхардт.