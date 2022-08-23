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Форум древних городов состоится в Рязани

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В Рязани с 24 по 27 августа пройдет Форум древних городов. Основные темы мероприятий будут посвящены народным костюмам, 85-летию Рязанской области и 870-летию Касимова.

В форуме принимают участие представители больше 200 древних городов России и мира. Проект сохранил международный формат, некоторые мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

24 августа состоится десант волонтеров культуры в муниципальных образованиях. На Лыбедском бульваре начнет работу мультимедийный комплекс, где гости смогут увидеть лучшие короткометражные фильмы и фотографии международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить». На сцене состоится премьера спектакля «Житие одной бабы», в котором использованы традиционные костюмы Рязанской и Тамбовской губернии, показаны фрагменты обрядов ремесленного процесса.

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