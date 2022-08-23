Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели ребенка под Дмитровом

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели ребенка на детской площадке в Дмитровском городском округе. Об этом пресс-служба ведомства сообщает во вторник, 23 августа.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне 10-летний мальчик находился на детской игровой площадке, расположенной в поселке Деденево. Конструкция опрокинулась на ребенка во время катания с горки. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, передает НСН.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следователем осуществлен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, а также представители управляющей компании и должностные лица, произведены обыски, изъята документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Дмитровская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины трагедии, пишет Life.Ru.