«Арт-Географию Крыма» покажут в Симферополе

Проект «Арт-география республики Крым и города Симферополя» начал работу в Музее истории Симферополя в День флага России.

Выставка проводится в рамках Всероссийского историко-краеведческого и выставочного проекта «Арт-География России».

На выставке представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии, посвященные культуре и истории региона.

Каждую иллюстрацию сопровождает историко-краеведческая справка, которая должна помочь посетителям познакомиться с историей и культурой региона. Выставочный проект «отображает все богатство и красоту необъятных российских просторов и величие истории и культуры российского народа», отмечают организаторы.

Для местных жителей это возможность узнать свою малую родину, ее историю и культуру, а также героев прошлого и настоящего, художников и мастеров искусств, говорится в описании.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов, представители музея, кураторы выставки и члены Евразийского художественного Союза, художники, председатель Крымского РегиональногоОтделения «Союз женщин России», сообщает региональный портал «Город24».

Проект, реализованный при поддержке Совета министров полуострова и администрации Симферополя, а также Евразийского Художественного Союза должен стать составной частью 85-томной иллюстрированной энциклопедии «Арт-География России», в которой каждый том посвящается одному краю, республике, области или округу. В Симферополе выставка будет открыта до 22 сентября.