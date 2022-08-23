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Екатерина II заменит Ленина в Херсоне

Монумент российской императрице планируют установить на месте памятника вождю
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Фото: РИА Новости/Балабанов
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Работы по расчистке постамента памятника Ленину, снесенного в 2014 году, продолжаются в Херсоне. Вместо монумента вождю мирового пролетариата на этом месте планируется в дальнейшем установить памятник российской императрице Екатерине II, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на временную военно-гражданскую администрацию Херсонской области.

— После сноса памятника на постаменте поставили флагшток с гербом на самом верху, и на нем развевался флаг Украины. Сейчас этот флагшток убирают. На этом месте будет стоять Екатерина II, — пояснил журналистам собеседник в администрации города.

Проект памятника российской императрице будет согласован отдельно после того, как скульпторы представят свои предложения, уточнили в Херсоне.

Напомним, императрица Екатерина II считается основательницей Херсона. Именно она в 1778 году подписала указ о создании в лимане гавани и верфи и присвоила ей название, в дальнейшем унаследованное городом.

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