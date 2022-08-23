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Больше 400 лифтов в многоквартирных домах заменят в Крыму

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В 2022 году в Крыму планируют заменить 445 лифтов в многоквартирных домах. Общая стоимость контракта составляет 1,4 млрд рублей.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики Елены Палкиной, замене подлежит оборудование, которое находится в эксплуатации больше 35 лет.

«В республике были лифты, которые эксплуатируются за предельными сроками. Благодаря помощи правительства Российской Федерации до конца 2022 года мы заменим 445 лифтов. Будет установлено новое, современное и, самое главное, безопасное для наших граждан оборудование», — цитирует Палкину ИА «Крыминформ».

На мероприятия по капитальному ремонту жилых домов в 2022 году направили почти 5,12 млрд рублей. Из этой суммы 1,7 млрд рублей правительство РФ направило на восстановление домов, которые располагались в зоне подтоплений в 2021 году. Ведется ремонт 53 фасадов зданий и 259 крыш.

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