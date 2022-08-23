Шесть субботников проведут для осеннего благоустройства в Ульяновске
В Ульяновске с 22 августа по 1 ноября пройдет работы по осеннему благоустройству. В городе состоится шесть массовых субботников.
Всего в наведении порядка планируется задействовать 15 тыс. человек, около 2,4 тыс. организаций и свыше 200 специальных машин. Об этом сообщает ulpravda.ru. Основной задачей субботников станет подготовка Ульяновска к зиме. Участники выполнят уборку во дворах, на территориях социальных учреждений и предприятий, а также в гаражных кооперативах. Также планируется очистка дорог, парков, газонов и территорий, прилегающих к полигонам твердых бытовых отходов. Участники субботников высадят порядка 600 кустарников и 320 деревьев.
Первый субботник состоится 26 августа, незадолго до начала нового учебного года и Дня города. Остальные субботники запланированы на 9, 17, 30 сентября, 14 и 28 октября.