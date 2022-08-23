Удар в центр: ВСУ снова обстреляли Донецк

ВСУ 23 августа нанесли мощный удар по центру Донецка. По последним данным, погибли три мирных жителя. Украинские боевики выпустили 12 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Что происходит в городе после обстрелов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Под удар попал район у торгового центра Green Plaza. Один из снарядов поразил многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе, другой — здание администрации главы ДНР. Там начался пожар
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS, заявили власти ДНР. Именно ее снаряд попал в здание администрации на бульваре Пушкина
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Повреждения получила и гостиница «Централь», в которой останавливаются журналисты. Коммунальные службы оперативно приводят улицы в порядок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Очевидцы ударов рассказывают, что дома при обстреле «ходили ходуном», а звук был, как от снарядов гаубиц М-777. Кроме того, взрывной волной выбило стекла квартир
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В результате атаки погибли трое мужчин: одному был 51 год, другому 18, третьему — 25. Также шесть человек получили ранения
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Фото: t.me/pushilindenis
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в ударе западные страны. «По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание», — сказал он
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
На месте разрушений работают сотрудники Следственного комитета России. Они зафиксируют и расследуют обстоятельства обстрела города, а также смертей и травмирования жителей
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В некоторых местах повалило деревья. Расчищать дворы от обломков и ветвей помогают в том числе сотрудники пожарной охраны
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Фото: t.me/voenkorKotenok
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город за последние месяцы подвергается таким мощным обстрелам, каких не было в предыдущие 8 лет. «Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — предостерег он жителей
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