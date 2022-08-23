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Посещение лесов до конца лета ограничили в Самарской области

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Запрет на посещение лесов продлили в Самарской области до конца августа. Соответствующий приказ опубликовало региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Прежнее ограничение действовало до 23 августа. По данным ведомства, в регионе сохраняется жара, в связи с чем велик риск возникновения пожаров. Поэтому запрет на посещение лесов продлили до 29 августа. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на ГТРК Самара.

В МЧС отмечают, что количество природных пожаров в 2022 году на 80% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. На ситуации благоприятно сказалось изобилие осадков в мае и июне.

До конца недели воздух в регионе может прогреваться до +34 градусов.

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