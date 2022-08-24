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Игра требований

Экс-посол России в Иране Александр Марьясов — о будущем ядерной сделки и ее значении для укрепления режима нераспространения
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В течение длительного процесса непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве «евротройки» (Англия, Франция, Германия), России и КНР Тегеран выдвигал многочисленные требования и условия для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по решению ядерной проблемы. Сначала он настаивал на том, что, поскольку Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД, они должны снять санкции и только после этого Тегеран, удостоверившись, что это сделано, вернется к выполнению своих обязательств.

Затем было выдвинуто требование о предоставлении гарантий, что последующие администрации США не выйдут из сделки, если она будет восстановлена. Недавними требованиями иранцев стали исключение Корпуса стражей исламской революции (параллельной армии военно-политической структуры) из госдеповского списка иностранных террористических организаций и отказ МАГАТЭ от своего запроса получить разъяснения по поводу обнаруженных на незадекларированных иранских ядерных объектах загрязнений, которые могли бы быть связаны с военными аспектами ядерной программы Ирана.

Американцы последовательно отводили все эти требования, и переговоры каждый раз прерывались, а иранцы продолжали наращивать объемы и уровень обогащения урана, совершенствовать центрифужное оборудование.

Учитывая общую заинтересованность участников СВПД, как и администрации Джо Байдена, в восстановлении сделки и опасность действий Ирана по активизации своей ядерной программы, внешнеполитический координатор ЕС Жозеп Боррель после консультаций с участниками СВПД и американцами в инициативном порядке подготовил и направил 8 августа в Вашингтон и Тегеран проект соглашения о восстановлении плана. Боррель охарактеризовал документ как компромиссный и «окончательный», призвав ИРИ и США принять этот проект.

Иранцы направили Боррелю свой контрпроект 15 августа. При этом они подчеркнули, что любой документ по ядерной сделке может быть окончательным только в том случае, если он в полной мере учитывает озабоченности Ирана. Пока, отмечают в Тегеране, этого нет. И если в американском ответе на проект Борреля не будут обозначены удовлетворяющие иранскую сторону положения, переговоры должны быть продолжены.

Примечательно, однако, что официальные представители Ирана и США с осторожным оптимизмом отмечают проявленную в ходе последнего раунда переговоров в Вене «гибкость противоположной стороны» и определенное сближение позиций, что может ускорить достижение взаимоприемлемых договоренностей. В этой связи многие западные аналитики и комментаторы говорят о возможности вынесения за скобки финального документа о восстановлении СВПД спорных положений (к их обсуждению можно вернуться в более благоприятной обстановке после восстановления сделки), что позволит обеим сторонам «сохранить лицо, не поступаясь принципами».

Сосредоточиться же нужно на вопросах и условиях прекращения санкций и, в частности, снятия нефтяного эмбарго и постепенного размораживания иранских валютных авуаров за рубежом в обмен на возвращение Тегерана к выполнению его обязательств по СВПД. Здесь отчетливо просматривается заинтересованность Запада заменить иранской нефтью и газом резко сократившиеся поставки в Европу российских углеводородов и сбить мировые цены на них.

Наметившаяся перспектива восстановления ядерной сделки с Ираном сильно беспокоит его противников в США — республиканцев и влиятельное израильское лобби. Этого не может не учитывать администрация президента Байдена, который, опасаясь обострения отношений с ними, вряд ли пойдет на компромиссные развязки по сделке как минимум до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США.

Не всё так однозначно и в Иране. Хотя президент Эбрахим Раиси и умеренное крыло истеблишмента выступают за восстановление сделки, чтобы решить обострившиеся социально-экономические проблемы, радикальное крыло правящего духовенства, в том числе консервативный иранский парламент, — против. Верховный руководитель ИРИ пока выдерживает паузу, взвешивая аргументы за и против. С одной стороны он не доверяет американцам, неоднократно нарушавшим достигнутые договоренности. С другой — Иран остро нуждается в снятии санкций. Судьба ядерной сделки во многом будет зависеть от того, какое решение примет Али Хаменеи.

Восстановление СВПД будет иметь важное значение для укрепления режима нераспространения и не только в районе Ближнего и Среднего Востока. Будут устранены ядерные амбиции арабских соседей Ирана, возникнут более благоприятные условия для создания в этом регионе зоны, свободной от ядерного оружия. В этом безусловно заинтересована и Россия.

Возрождение ядерной сделки не приведет к снятию всех американских санкций против Тегерана и далеко не все западные компании и банки будут готовы экспортировать свои технологии и капиталы в Иран. У России сохранятся серьезные возможности для дальнейшего развития торгово-экономической, научно-технической и других областей сотрудничества с ИРИ. Будут найдены способы избежать российско-иранскую конкуренцию на рынке углеводородов.

Автор — эксперт клуба «Валдай», чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (20012005)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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