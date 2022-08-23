Инстинкт воина: как Россия прощалась с Дарьей Дугиной

«Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света», — такие слова произнесла Дарья во время последнего разговора с отцом