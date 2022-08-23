Инстинкт воина: как Россия прощалась с Дарьей Дугиной
Инстинкт воина: как Россия прощалась с Дарьей Дугиной
2022-08-23 12:14:34
2022-08-23 12:14:34
2022-08-23 12:14:34
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На траурную церемонию в «Останкино» пришли сотни людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В столичном телецентре «Останкино» прошла церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной, которую взорвали в автомобиле на Можайском шоссе. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На траурную церемонию в телецентр пришли сотни людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии оцепили весь периметр телецентра и проход к месту прощания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Въезжающие на территорию «Останкино» автомобили досматривают с помощью миноискателей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, а также подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Отец убитой журналистки, философ Александр Дугин на церемонии прощания рассказал, что хотел воспитать дочь идеальным человеком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света», — такие слова произнесла Дарья во время последнего разговора с отцом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Александр Дугин назвал назвал свою дочь православной, патриотичной девушкой, которая никогда не призывала к насилию или войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По словам отца, Дарью мало хвалили и всегда призывали была быть храбрее, умнее, совершеннее, она «стала лучше, чем мы сами» и ничего не боялась
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Проститься с погибшей журналисткой пришел глава фракции партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. «Дарья настоящий патриот и боец. Я думаю, что террористы планировали двойное убийство. Рассчитывали, что убьют и его, и ее. Эти мерзавцы, включая тех, кто отдавал приказы, а я не сомневаюсь, что приказ отдавал господин Зеленский, будут обязательно судимы международным трибуналом», — сказал он
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления называют гражданку Украины Наталью Вовк, которая прибыла в страну вместе с несовершеннолетней дочерью, поселилась в том же доме, где жила журналистка, и следила за ней, а после подрыва автомобиля скрылась в Эстонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Александр Дугин на церемонии прощания призвал продолжить дело Дарьи — защищать православную веру и любить русский народ
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